Solveig Kloppen er aktuell med serien «Det jeg ikke fikk sagt» på TV 2.

Solveig Kloppen mistet både moren og søsteren midt i tv-prosjekt

Solveig Kloppen jobbet med en serie om døden da hun mistet både moren og søsteren med bare to ukers mellomrom.

– Å forsvinne i jobben holdt meg igang. Men i lengden er det ikke bra. Det innhentet meg bakfra. Ved å skru av alt har sorgen satt seg i magen, sier hun til A-magasinet i dag.

TV 2 starter denne uken dokumentaren «Det jeg ikke fikk sagt». Her forteller Kloppen sin historie. Men den skulle ikke egentlig handle om henne: Serien startet ved at hun var interessert i døden, som hun mener det snakkes så lite om.

En dag slo det nemlig Norske talenter-programlederen at det kanskje var like lenge til hun døde, som det var siden hun var russ.

– Det vekket en slags dødsbevissthet i meg som ikke hadde vært der før, forteller hun til A-magasinet .

Mistet moren til kreft

Underveis i innspillingen døde moren hennes av kreft. Seks uker etterpå tok søsteren Kathrine sitt eget liv.

TV 2-profilen forklarer at de var to veldig forskjellige personer, noe som kan ha bidratt til at hun ikke forsto hvilken situasjon søsteren ofte var i.

Jobbet bort smertene

– Jeg kunne føle på en utålmodighet og greide nok aldri fullt ut forstå hvor vondt hun hadde det. Det ble litt sånn: «Nå må vi skjerpe oss her», sier hun til A-magasinet .

Kloppen er klar på at hun skjønte at noe av og til var galt. Selv om søsteren var en ressurssterk kvinne med en lederstilling ved universitetet, beskriver hun også et mørke som Kathrine hadde i seg.

Programlederen forteller at hun prøvde å jobbe vekk smertene med forskjellige oppdrag.

– Jeg står i dritten fortsatt. Men det har vært viktig for meg å lage programmet mens jeg står i det, slik at det ikke blir tilbakeskuende på «den tunge tiden». Jeg har fantastiske folk rundt meg som vil hjelpe meg med hva det måtte være, men den mentale ryddejobben er jeg nødt til å gjøre selv, sier hun.