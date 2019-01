HJEMME HOS: Pia Tjelta og Kåre Conradi bruker Henrik Ibsens egen stue i leiligheten tilknyttet Victoria terrasse i Oslo når de øver inn den britiske varianten av «Lille Eyolf». Det var også her Ibsen skrev stykket. Foto: Frode Hansen

Pia Tjelta og Kåre Conradi: Først Ibsen, så «Lykkeland» og «Vikingane»

Alt tyder på at det blir mer av både «Lykkeland» og «Vikingane» på norske tv-skjermer det nærmeste året, men først skal Pia Tjelta (41) og Kåre Conradi (47) spille Henrik Ibsens «Lille Eyolf» i selveste teaterhovedstaden London.

– Vi har en fin dialog med teateret i Notting Hill. Ibsen er jo allerede ute i verden, men det skal bli spennende å se hva vi som norske skuespillere kan tilføre «Lille Eyolf» i London, sier Kåre Conradi , ildsjelen bak prosjektet gjennom sitt hjertebarn Det Norske Ibsenkompaniet.

Som lidenskapelig entusiast både for Henrik Ibsen og William Shakespeare , legger han ikke skjul på at han drømmer å gjøre med Ibsen som Kenneth Branagh har gjort for Shakespeare.

– Helt siden jeg startet Ibsenkompaniet i 2012, har dette vært min inspirasjon; hvorfor kan vi ikke få til noe lignende med Henrik Ibsen, når han spilles så mye i utlandet? Etter Shakespeare er Ibsen tross alt den mest spilte dramatikeren, sier Conradi.

Prøvene på «Lille Eyolf» foregår ikke hvorsomhelst, men nøyaktig i leiligheten der Henrik Ibsen skrev stykket for 125 år siden. «Byggmester Solness ble også til her. Leiligheten ligger i forbindelse med Victoria terrasse i Oslo, men eies av Statsbygg og leies av Conradi.

– Det er unektelig spesielt å ha prøvene til «Lille Eyolf» i nøyaktig den samme stuen der Ibsen trasket frem og tilbake mens han skrev det. Jeg drømmer om å få gjort dette stedet tilgjengelig for publikum, sier han.

Kåre Conradi er glad i tekst – det skrevne ord. Det var slik han bokstavelig talt traff sin motspiller i «Lille Eyolf», Pia Tjelta , også – gjennom en felles interesse og forståelse for tekst. Tidligere hadde de to aldri spilt sammen.

– Vi er litt nerdete der, forklarer Pia Tjelta.

– Vi kan sitte og dissekere originalteksten ned til det minste komma for å finne essensen. Det gjør også at du oppdager nye ting hver gang vi setter opp stykket, sier hun.

Og nå skal «Lille Eyolf» opp igjen. Ikke bare de fire forestillingene i London i april, men på Nationaltheatret der det har gått med jevne mellomrom helt siden den bejublede premieren på det mørke stykket samme sted for snart fem år siden.

– Det er en gavepakke å kunne spille et stykke som vi elsker. Det har vært givende hver gang vi har satt det opp, et privilegium, mener Pia Tjelta.

– «Lille Eyolf» har blitt et livstidsprosjekt nå, sier Kåre Conradi.

– Og jeg er profesjonelt gift med Kåre, jeg nå, repliserer Tjelta.

Men først er det London og The Print Room Theatre i Notting Hill. Der vil «Lille Eyolf» foregå både på engelsk og norsk. De engelske skuespillerne er ingen hvemsomhelst; stjerneskuddet Molly Windsor snappet nylig BAFTA-prisen som årets kvinnelige skuespiller foran nesen på en enda større komet, Claire Foy, mens Adrian Rawlins vil Harry Potter-nerder gjenkjenne som trollmannens film-pappa.

I den andre enden av repertoaret for parhestene Tjelta og Conradi kan de begge se tilbake på et suksessrikt år også i tv-ruten. Pia Tjelta lyser opp når VG forteller henne at NRKs publikumsservice har svart publikum bekreftende på Facebook at det blir en sesong 2 av seersuksessen «Lykkeland», der hun spilte finfruen Ingrid Nyman.

– Er det sant? Det har jeg ikke hørt noe om, men det tror jeg alle har lyst på. Jeg spiller gjerne fru Nyman resten av livet. Det er noe av det gøyeste jeg har vært med på, kommer det begeistret fra Tjelta.

NRKs dramasjef Ivar Køhn opplyser imidlertid at statskanalens publikumsservice har vært litt raske – og kanskje selv håpefulle – på labben i sine svar, men at produksjonsselskapet Maipo har sagt at de sitter på nok stoff til en sesong 2, men at avgjørelsen om å sende ennå ikke er tatt av NRK.

Kåre Conradi på sin side fikk et brått internasjonalt gjennombrudd da Netflix kjøpte «Vikingane» – eller «Norsemen» som den heter på engelsk. Han bekrefter at en tredje sesong er på gang.

– Rollen som Orm fikk noen smått absurde utslag da vi hadde audition for «Lille Eyolf» i London. Det var et par der som ble helt satt ut og rett og slett ikke klarte å snakke da de så meg, fordi de var fans av «Norsemen». Det har jeg hørt fra flere andre venner i England også, at «Norsemen» er veldig populær. Og jeg er glad i den rollen, jeg. Orm har en humor som er veldig lik min.