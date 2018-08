SKUESPILLER: Ed Westwick er kjent for sin rolle som Chuck Bass i «Gossip Girl», men har også spilt roller i TV-seriene «Snatch» og «White Gold». Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Ed Westwick klar for jobb etter renvaskelse

«Gossip Girl»-stjernen ble anklaget for seksuelle overgrep, men ingen av anmeldelsene førte frem. Nå er han klar for å komme tilbake på jobb.

Forrige måned ble det kjent at Ed Westwick (31) ikke blir straffeforfulgt, etter at tre forskjellige kvinner hadde kommet med påstander om seksuelle overgrep.

Sakene mot Westwick, også kjent som Chuck Bass fra «Gossip Girl», ble henlagt på grunn av mangel på bevis i to av tilfellene. I det siste tilfellet ble saket lagt bort, ettersom den tredje kvinnen ikke samarbeidet.

Ifølge rettsdokumenter hentet av TMZ , ble skuespilleren anklaget for seksuelle overgrep på tre forskjellige tidspunkter i 2014.

Fjernet fra serie

Skuespilleren fikk sitt gjennombrudd i den populære serien «Gossip Girl», som handlet om ungdommer som levde det beste liv på velstående Upper East Side i New York. De siste årene har den britiske skuespilleren vært å se i TV-seriene «Snatch» og «White Gold».

Westwick har fra starten av benektet anklagene om seksuelle overgrep. I fjor skrev skuespilleren på Twitter at han samarbeidet med politiet for å kunne renvaske seg.

« Det er nedslående og trist at noen i dette miljøet, på bakgrunn av to uverifiserte påstander på sosiale medier, noensinne kan tro at jeg har noe å gjøre med en så skammelig og sjokkerende oppførsel. Det har jeg absolutt ikke, og jeg samarbeider med myndighetene så de kan renvaske navnet mitt så snart som mulig », skrev han på Twitter.

Anklagene om seksuell overgrep resulterte i at BBC utsatte to TV-serier . Bare noen måneder senere ble det kjent av BBC at skuespilleren skulle fjernes fra den ene serien «Ordeal by Innocence».

Westwicks advokat, Blair Berg, forteller til TMZ at det har vært klart fra begynnelsen at skuespilleren er uskyldig.

– Det er synd at det er folk som har forhåndsdømt i denne saken, og at det tok over åtte måneder for Ed å bli offisielt kvitt disse anklagene, fortalte advokaten til nettsiden.

Nå som skuespilleren er kvitt anklagene, ønsker han å komme tilbake på jobb igjen. Til TMZ forteller Westwick at han er glad for at sannheten kom ut til slutt.

– Jeg skal tilbake på jobb veldig snart, sa Westwick til TMZ.