POPULÆR: Kenan Thompson tqar selfie med en fan under en ishockeykamp tidligere i år. Nylig ble han pappa igjen, og kan smile enda bredere. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Saturday Night Live»-stjernen Kenan Thompson ble pappa igjen

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 06.08.18 13:42

Komikerens kone avslørte graviditeten bare dager før den lille jenta kom til verden.

Skuespiller og komiker Kenan Thompson (40), aller best kjent fra «Saturday Night Live», har blitt pappa for andre gang. Tirsdag i forrige uke kunne nemlig han og kona Christina Evangeline ønske lille Gianna Michelle velkommen til verden.

Fra før av har paret datteren Georgia Marie (4).

Familiens siste tilskudd kom bare noen dager etter at Christina selv kunngjorde at de venter nummer to, skriver TMZ.

– Jeg er vanligvis ganske privat når det kommer til slike personlige ting, men nå er det mindre enn fem dager til denne lille jenta kommer og jeg er veldig spent, skrev hun nylig under et videoklipp av seg selv på Instagram. I klippet står hun foran et speil og viser fram gravidmagen.

Da Kenan og Christina ventet sitt første barn, uttalte «Saturday Night Live»-profilen at han var «livredd» for å bli pappa. Samtidig tullet han med at han ville dra på casino når kona skulle føde.

– Jeg er skremt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere babyer. Jeg tror jeg kommer til å dra på casino eller noe under fødselen. På den litt sånn gammeldagse måten, uttalte han den gang.

Senere innrømmet Kenan at jo eldre den førstefødte datteren ble, jo morsommere ble hun.

– Hun får meg virkelig til å le. Det er hun som er den morsomme av oss. Jeg prøver å få henne til å le, men jeg tror de har hørt nok av meg gjennom showet vårt, sa han.

Kenan Thompson har vært en del av NBC-serien «Saturday Night Live» siden 2003. I 2011 giftet han seg med kona Christina Evangeline.