IMPONERTE IKKE: «Britney på boks», skrev VGs anmelder etter fredagens konsert. Foto: Mattis Sandblad

Britney Spears fikk slakt i Sverige

Publisert: 12.08.18 07:25 Oppdatert: 12.08.18 08:27

Også kritikerne hos söta bror ga verdensstjernen dårlig mottagelse.

Etter slakt både i Danmark og Norge , fortsatte Britney Spears sin turné til Sverige lørdag. Aftonbladet s anmelder ga én av fem mulige plusstegn, og skrev at Spears burde betale fansen for at de frivillig har kommet til hennes pinlige spetakkel.

Expressen gir Spears to «bier».

Heller ikke VGs anmelder var imponert over Spears’ opptreden da stjernen gjestet Telenor Arena fredag. «Og nitti minutter med miming er minst 85 for mange», skrev anmelder Tor Martin Bøe .

«Nærmest tragisk»

«Men hun gir lite, bortsett fra svette og konstant fiksing på hestehalen (noe som forresten kunne vært en farlig drikkelek: Ta en shot hver gang Britney retter på sveisen).», skrev Dagbladets anmelder.

«Gjennom 90 smertelig lange minutter fikk man vondt av både Britney, publikum og seg selv. Det var nærmest tragisk.», skrev den danske avisen Ekstra Bladet da Britney opptrådte på Skanderborg onsdag.

Fotoforbud

Britney skapte debatt allerede før Norgeskonserten startet, da arrangør Live Nation informerte norsk presse om at det ikke ville bli tilgang for fotografer ved arrangementet .

Onsdag formiddag sendte NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, TV2, Aftenposten, Norsk Redaktørforening og Pressefotografenes Klubb et skriv til Live Nation med en felles protest mot forbudet.

– Vi mener Live Nation i samarbeid med Britney Spears’ management legger en uakseptabel begrensning på pressefriheten og hindrer fri nyhetsformidling. Vi mener Live Nation bør gi full redaksjonell tilgang til sine arrangementer, heter det der.