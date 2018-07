VINNER: Miss Norway 2018 er 21 år gamle Susanne Næss Guttorm fra Karasjok. Guttorm er samisk, og stolt av sin opprinnelse. Foto: Daniel Millan

Første samiske Miss Norway noensinne: – Mamma hadde vært stolt

Publisert: 30.07.18 12:27 Oppdatert: 30.07.18 12:56

– Moren min hadde hoppet og hylt av glede som den blide personen hun var, sier den ferske missevinneren fra Karasjok. Nå vil hun bruke seieren til å fremme Kreftforeningen i morens ånd.

Lørdag ble årets Miss Norway avholdt på Åpen Scene i Oslo der Susanne Næss Guttorm (21) fra Karasjok gikk helt til topps.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Jeg har det veldig bra og er veldig stolt av meg selv og det jeg har klart å oppnå. Det har jo vært målet helt siden konkurransen begynte, sier 21-åringen til VG dagen etter seieren.

Men Susanne er ikke en hvilken som helst missevinner. Hun er nemlig den første samiske vinneren av skjønnhetskonkurransen noensinne.

– Det synes jeg er veldig kult, sier hun.

Hun sier videre at det er viktig for henne å oppfordre flere unge samiske kvinner å melde seg på ting som dette.

– Å vise at man kan vinne om man prøver seg, legger hun til.

Årsaken til at hun meldte seg på i utgangspunktet, var for å utfordre seg selv, og for å se om det ville ta henne spennende steder.

Men hun trodde ikke nødvendigvis det ville føre henne helt til Miss Norway-tittelen.

– I starten tenkte jeg det var en lang vei å gå. Det var først da jeg ble en del av semifinalistene og finalistene det gikk det opp for meg at dette her kunne gå.

– Herlig følelse å høre navnet sitt

Susanne tenker tilbake rett før de annonserte vinneren:

– Det var sånn fem sekunder med stillhet først.

– Også var det en skikkelig herlig følelse å høre navnet sitt, sier hun.

Hun tror grunnen til at hun vant må være alt arbeidet hun har lagt inn i konkurransen.

– Jeg har vært i pressen og vist meg frem samtidig som jeg bare har vært meg selv og vist mine verdier og hva jeg er god for.

– Hva er dine verdier?

– Først og fremst er det den samiske identiteten min, og arbeidet jeg har gjort for Kreftforeningen .

Mistet moren

Og lidenskapen for Kreftforeningen er ikke tilfeldig.

Da Susanne var fire år mistet hun moren sin til kreft.

Veldedighetsarbeid for Kreftforeningen står henne derfor nært.

– Jeg brenner for å gjøre foreningen mer synlig, slik at de skal bli bedre rustet til å ta livet av all type kreft.

Hittil har hun blitt kjent med organisasjonen og hvordan de jobber. Hun har også vært med å lage rosa kreftarmbånd som selges, der alle inntektene doneres til kreftarbeid.

– Det veldedige arbeidet blir ekstra personlig for meg fordi jeg selv har opplevd kreft så nært på kroppen. Det gir meg ekstra mye å kunne være der for barn som jeg godt kan sette meg inn i hvordan har det.



1 av 2 MOR OG DATTER: I 2001 tapte Susannes mor kampen mot kreften. Susannes veldedighetsarbeid i missekonkurransen har vært for Kreftforeningen. Foto: Privat

– Jeg tror hun hadde vært veldig stolt over det jeg har klart å oppnå. Hun hadde hoppet og hylt av glede som den blide og glade personen hun var, sier hun.

1 av 4 LAGET SELV: Siden hun var på kurs i påsken, har Susanne sydd samiske kofter på fritiden. Hittil har hun laget fire stykker. Alle bildene er hennes eget arbeid. Foto: Privat

Syr samiske kofter

Utenfor skjønnhetskonkurransen beskriver Susanne seg selv som «en vanlig jente som studerer».

Tidligere har hun jobbet i barnehage og som samisklærer på en barneskole. Nå bruker hun fritiden til trening og å være ute i naturen – og ikke minst til å sy samiske kofter.

Hittil har hun sydd fire stykker.

– Jeg tok kurs i påsken, og holder på å sy to til nå.

Studievalget falt på byggingeniør som hun har studert på fulltid i Oslo de siste to årene. Å kombinere studiet med missekonkurranse sier hun har gått helt fint.

– Savner du noen ganger Karasjok midt i bylivet?

– Jeg er faktisk på vei hjem til Karasjok nå – det skal være en feiring der og jeg skal treffe familien, sier hun over telefon til VG.

– Reindriften er en veldig stor del av meg

Det samiske opphavet betyr nemlig mye for henne.

– Det har alltid vært en stor og viktig del av meg. Samisk er morsmålet mitt og faren min er reindriftssame.

Familien til Susanne er stor, og møtes ofte på slakting eller kalvemerking for å drive med reindriften, forteller hun.

– Det er en veldig fin sammenkomst. Reindriften er også en veldig stor del av meg.

Ble kåret «Folkets favoritt»

Og Susanne vant ikke bare «Miss Norway»-tittelen. Hun dro attpåtil med seg seieren om «folkets favoritt» hjem:

– Det var veldig kult å se, og ikke forventet siden jeg lenge lå som nummer to. To dager før økte jeg imidlertid med flere hundre stemmer og deretter gikk det bare oppover og oppover.

Hun sier hjemstedet jobbet mye for at hun skulle vinne den tittelen.

– Det var mye trafikk på Karasjok sin Facebook-side «Karasjok tavlen» der folk oppfordret hverandre til å stemme.

Selv om kjernesaken i missekonkurransen har vært kreft, har Susanne også et særlig ønske om at den samiske kulturen skal bli mer synliggjort og at folk skal få vite mer om samer, hvordan de har hatt det og hvordan de har det nå, gjennom hennes missedeltagelse.

– Det har egentlig vært målet mitt siden starten: å være en same i missekonkurranse!

– Ligger veldig mye trening bak

– Hva synes du om at Miss Norway sammenligner det å delta i en skjønnhetskonkurranse med toppidrettskonkurranser?

– Det kan jeg si meg enig i, ler hun.

Hun forteller det ikke føles lett ut på scenen, selv om det kanskje ser sånn ut. – Det ligger faktisk veldig mye trening bak, så det forstår jeg veldig godt, sier hun.

Den samiske missedronningen sier hun ikke klarer å telle hvor mange timer hun har brukt på skjønnhetstreningen.

– Jeg har jo brukt et år siden jeg startet. Et par timer i uken.

Øvde på høye hæler imens hun vasket huset

Hun avslører like gjerne at høye hæler har vært det mest utfordrerne med hele konkurransen til nå.

– Jeg har tilogmed øvd på det hjemme når jeg vasket huset og hengte opp klær for eksempel, ler hun.

– Måtte bare ta de mulighetene jeg hadde når jeg hadde tid.

– Er du redd for å bli for selvbevisst?

– Nei, for jeg har personlig aldri vært det. Jeg er bare meg selv og vil vise hvem jeg er.

Verdensfinale i november

I november avgjøres det hele når tittelen om Miss Universe skal avholdes på Filippinene.

Frem til da skal Susanne møte trenerne sine også begynne å forberede seg; noe som vil si å fortsette å trene på høye hæler, fortsette å blogge og være med på presse- og medieoppdrag, deler hun.

– Hva gjør du hvis du vinner Miss Universe og å flytte til New York for å reise i et år?

Susanne ler.

– Da får jeg en opplevelse i livet jeg bare får en gang. Jeg tenker først og fremst at jeg har vunnet Miss Norway. Det er stort nok i seg selv.