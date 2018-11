VAR SAMMEN I 13 ÅR: Kim Porter og P. Diddy fikk tre barn sammen. Her fra Oscar-utdelingen i 2005. Foto: Amy Sancetta / TT NYHETSBYRÅN

Familien etter Kim Porters død: – Det var ingen kvinne som henne

2018-11-24

Familien ga sin første offentlige uttalelse etter at modell og skuespiller Kim Porter (47) døde uventet torsdag forrige uke.

24.11.18

Over en uke etter dødsfallet er det fortsatt et mysterium hva som hadde skjedd da Kim Porter ble funnet død i sitt eget hjem. Det ble utført obduksjon på 47-åringen, men dødsårsaken er foreløpig ikke slått fast, til tross for at flere medier skriver at hun fikk hjertestans.

Porter var ekskjæresten til rapper Sean Combs, kjent som P. Diddy, som hun har tre barn med. Hun har også et barn med R&B-sanger Al B. Sure.

Til AP har familien hennes gikk en offentlig uttalelse hvor de snakker om og hedrer avdøde Porter.

– Gud brøt figurformen da han skapte Kim, det var virkelig ingen annen kvinne som henne. Selv om hennes tid her på jorden var altfor kort, levde hun et lit som var fullt av mening. Hun var en kjærlig mor og en dedikert venn, sier medlemmene i Porter, Coodwin og Combs-familiene i en felles uttalelse.

– Hun vil alltid bli husket og savnet av så mange. Som hennes familie lover vi å hedre henne hver eneste dag i livene våre. Vi elsker deg alltid.

Porter begraves lørdag i Cascade Hills kirke i Columbus i Georgia.

Natt til mandag gikk P. Diddy ut på Instagram med bilder av Porter, og skrev at han var sønderknust etter dødsfallet .

– « De tre siste dagene har jeg forsøkt å våkne opp fra dette marerittet. Men det går ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten deg, kjære. Jeg savner deg så veldig », skriver han under et romantisk videoklipp av de to.