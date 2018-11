MØTTE HERTUGINNEN: Sigrid Raabe forteller til VG at hertuginne Meghan kalte henne et «friskt pust». Foto: Fredrik Solstad/VG

Sigrid om møtet med hertuginne Meghan: – Hun sa jeg var et friskt pust

OSLO (VG) Et fullstappet Skur 13 hyller og hedrer norsk musikk under årets P3 Gull.

Publisert: 24.11.18 20:31

Dermed er det klart for en av årets store musikkfester, P3 Gull - forøvrig den sjette i rekken og som i år finner sted på Skur 13 på Filipstadkaia i Oslo. Prisutdelingen hyller den beste norske musikken fra året som har gått - ledet av komiker Herman Flesvig.

På den røde løperen dukket det opp en rekke kjendiser i finstasen. Blant andre strålte gravide Jenny Skavlan sammen med ektemannen Thomas «Fingern» Gullestad.

– Jeg har det veldig fint, er i god form og jobber mye. Jeg hadde et fint svangerskap sist, og det tror jeg det blir denne gangen også. Vi gleder oss veldig, sa Skavlan til VG på den røde løperen.

Sigrid Raabe (22) møtte mandag kveld hertuginne Meghan av Sussex .

– Hun sa at jeg var et friskt pust og da svarte jeg «likewise», sier artisten, og legger til at hun gleder seg til kvelden.

Ulrikke Falch kom sammen med «Ex on the Beach»-kjæresten Henrik Elvejord Borg. De flørtet vilt og hemningsløst på den røde løperen.

– Vi er veldig, veldig lykkelige, sier Falch til VG.

På plass var også P3s Ronny Brede Aase, som under årets P3-aksjon fjernet både skjegg og hår. Til VG forteller han at han er veldig glad for at håret har vokst så fort ut igjen.

– Min store skrekk var at det ikke skulle komme tilbake igjen, sier han på den røde løperen.

Der var også Line Nelvik, som fikk gjorde store øyne på seerne da hun stilte naken på en rivningskule i 2013. Hun lover imidlertid ingen stunt denne lørdagen.

I klassen for «årets nykommer» er de nominerte Ruben, Halie, Boy Pablo, Myra og Virkelig. I fjor vant Sigrid prisen for årets nykommer. Til årets P3 Gull lørdag kveld er Ålesund-jenta nominert til to priser: Både årets liveartist - og for «Strangers» i klassen for årets låt. Dessuten er hun en av artistene som skal opptre.

Fieh, Kjartan Lauritzen , Cezinando, Arif + Unge Ferrari er også nominert i klassen «årets liveartist».

Vinneren av kategorien «årets låt» avgjøres av publikumstemmer, mens årets nykommer, årets live og P3-prisen kåres av jury.

I fjor var det Pål Tøien, bedre kjent som OnklP, som stakk av med kanskje den gjeveste prisen - P3-prisen.