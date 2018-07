Meryl Streep og Amanda Seyfried på promoteringsturné for den første «Mamma Mia!» filmen. Oppfølgeren har premiere på fredag. Foto: ARIS MESSINIS, AFP

Amanda Seyfried om Meryl Streep i «Mamma Mia! Here we go again»: – Jeg savnet henne veldig

Publisert: 17.07.18 17:21

RAMPELYS 2018-07-17T15:21:07Z

Stockholm (VG) Fansen kan få sjokk når de ser «Mamma Mia! Here we go again». Meryl Streeps karakter er nemlig død.

– Jeg trodde aldri vi kunne lage en ny «Mamma Mia!» uten Meryl, men vi klarte det, sier Amanda Seyfried (32) til VG.

Ti år etter at den første «Mamma Mia!»- filmen hadde premiere, er det klart for oppfølgeren: «Mamma Mia! Here we go again».

VG møtte skuespillerne i Stockholm forrige uke, der de var på plass for å snakke om det neste kapittelet i «Mamma Mia!»- eventyret. Men en person glimret med sitt fravær.

Vedkommende var ingen ringere enn hovedpersonen selv, Meryl Streep . For selv om Meryl Streep dukker opp i filmen, er det i en veldig liten rolle. Hennes rollefigur «Donna», er nemlig død.

Stort savn

Amanda Seyfried, som spiller datteren til Meryl Streep i den første filmen, forteller til VG at savnet etter Streep under innspillingen var stort.

– Jeg hadde elsket det om hun var mer med i filmen. Jeg savnet henne. Vi savnet henne alle sammen, sier Seyfried til VG.

Stolt

– Først tenkte jeg at det var umulig. Helt umulig, å spille inn en ny «Mamma Mia!» film uten Meryl. Men vi gjorde det, vi fikset det. Vi laget filmen uten henne, og det ble superbra, sier hun smilende.

– Ville filmen vært bedre om Meryl var med? Ja! Men det gikk ikke. Vi fikk ikke vite når vi skulle spille inn filmen før veldig sent. Så hun klarte ikke å få det til. Og det gikk bra.

Gode minner

Seyfried forteller at det var filmmanuset som fikk henne til å takke ja til å spille i oppfølgeren.

– Manuset var så bra. Men jeg skulle jo ønske at hun var der. Vi hadde det så fint da vi spilte inn den første «Mamma Mia!»- filmen.

Et spesielt godt minne var da hun sang Abba-klassikeren «Slipping through my fingers» sammen med Meryl Streep.

– De var en fantastisk opplevelse.

Amanda Seyfried, som selv har giftet seg og fått barn siden den første filmen ble spilt inn, forteller VG at det å bli mamma gjorde innspillingsprosessen veldig følelsesladet for henne.

Ikke bare har rollefiguren hennes «Sophie» mistet sin egen mor i filmen, hun blir også gravid og får en datter.

Datter på 15 måneder

– Det å få mitt eget barn forandret synet mitt på historien fullstendig. Jeg har jo en mamma, og jeg elsker henne, vi har et fantastisk forhold, forteller Seyfried, men sier det er først nå hun forstår hvor sterkt båndet mellom mor og barn virkelig er.

– Å bli mamma, å få en datter, det forandret alt for meg. Jeg forholdt meg plutselig til handlingen i filmen på en helt ny måte, og det gjorde det vanskelig for meg å synge om alle disse følelsene. Det ble så personlig.

I en av scenen i filmen står Amandas karakter «Sophie» sammen med sin lille datter og moren. Spesielt den scenen var vanskelig for Seyfried å spille inn.

Følelsesladet

– Det at «Sophie» er gravid, at vi ser en fødsel. Det symboliserer så mye, så mye nærhet, så mye kjærlighet.

I en av de siste scenene i filmen dukker Meryl Streep opp, det syns Seyfried er viktig.

– Det er en essens Meryl har, som ingen andre har.

Men til tross for savnet etter Meryl Streep, syns Seyfried filmen ble fantastisk.

– Det handler jo ikke om bare en person. Vi er et team, og musikken, stedet, alt rundt, gjør at det blir så bra.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Filmens produsent, Judy Craymer, er enig i at Meryl Streep er viktig for «Mamma Mia!»-filmene:

– Vi ville aldri laget en ny film uten henne, og hun var en del av dialogen hele veien.

– Jeg tok kontakt med henne opp igjennom årene, men det var viktig for henne at manuset var perfekt.

Craymer forteller at Streep selv var klar på at hun denne gangen ikke orket å ta på seg en like stor rolle som i den første filmen, men hun ønsket likevel å delta.

Tilbakeblikk

For selv om karakteren «Donna» er død, viser filmen livet hennes før hun fikk barn, og Meryl Streep dukker også opp helt i slutten av filmen. Den unge «Donna» spilles av den britiske skuespilleren Lily James, kjent fra «Askepott» og «Downton Abbey».

– Meryl likte ideen, men hun hadde ikke tid til å jobbe så mye som hun gjorde sist. Og det hele ble løst på en veldig fin måte, avslutter Craymer.

«Mamma Mia! Here we go again» har premiere i Norge denne uken.