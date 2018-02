ALKOHOLFRI: Dennis Rodman har lenge slitt med alkoholmisbruk. Her avbildet på flyplassen i Beijing etter å ha kommet fra Nord-Korea i juni 2017. Foto: THOMAS PETER / REUTERS

Dennis Rodman feirer 30 dager nykter

Publisert: 19.02.18 08:14

RAMPELYS 2018-02-19T07:14:30Z

Den tidligere basket-stjernen (56) la seg inn til avrusning etter å ha blitt tatt for fyllekjøring i januar. Nå markerer han 30 dager som rusfri.

Lørdag 13. Januar ble Rodman arrestert i Newport Beach i California etter å ha blitt stoppet av politiet og fått utslag på en alkotest. Han måtte da tilbringe en natt i fengsel.

Ifølge CNN har Rodman lenge slitt med alkoholmisbruk. I juli 2010 ble han idømt avsrusningsbehandling etter å ha sagt seg skyldig i fyllekjøring, og også i januar 2014 la Rodman seg inn til behandling .

Stjernens agent Darren Prince har også sagt til CNN at Rodman har vært åpen om sin kamp mot alkoholisme gjennom de siste 17 årene. Agenten sa også etter fyllekjøringen i januar at Rodman den siste tiden hadde slitt med store personlige problemer, og at det var på tide at han la seg inn til avrusning igjen.

Søndag delte Rodman en bilde og en video med sine 179.000 følgere der han hevder å ha holdt seg edru i 30 dager.

– Takk for alle som har støttet meg. Jeg vet at noen trodde jeg ikke ville klare det, men jeg håper at jeg kan fortsette denne reisen mot å bli edru. Jeg vet jeg har en lang vei foran meg, sier den tidligere profesjonelle basketballspilleren i videoen der han også markerer bursdagen til Muhammad Ali.

De siste årene er Rodman mest kjent for vennskapet med Nord-Koreas Kim Jong-Un . Han har også hevdet at han hjalp til å få amerikanske Kenneth Bae løslatt og sendt hjem fra Nord-Korea , noe som fikk Baes søster til å rase .