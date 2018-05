ET LYKKELIGERE ØYEBLIKK: Her er ekteparet Cosby avbildet under litt lysere omstendigheter i 2014. Nå er Bill Cosby dømt, noe kona Camille Cosby er rasende for. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Bill Cosbys kone rykker ut med støtte til mannen

Publisert: 03.05.18 14:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-03T12:49:10Z

For første gang har overgrepsdømte Bill Cosbys kone, Camille Cosby, kommentert den alvorlige dommen mot hennes mann.

Det melder nyhetsbyrået Ap .

Ifølge nyhetsbyrået kaller Camille Cosby den ferske dommen mot hennes mann for en tragedie som må rettes opp. «Dommen er ikke et resultat av ekte rettferdighet, men av en folkedomstol og et pøbelvelde (mob justice, red. anm.)», skriver hun.

Kvinnen som har stått i spissen for anklagerne mot Bill Cosby , Andrea Constand, blir kalt en løgner i uttalelsen fra Camille Cosby, melder Ap. Nå ber Camille Cosby politiet om å etterforske Andrea Constand.

Sist uke ble Bill Cosby (80) dømt for en rekke seksuelle overgrep mot flere kvinner. Han befinner seg nå i husarrest inntil domsavsigelsen faller. Cosby kan bli dømt til fengsel resten av livet, men juridiske eksperter sier samtidig at det er en reell mulighet for at han aldri vil bli fengslet, ifølge CNN.

Hovedårsaken er at forsvarerne hans har planlagt å anke dommen, sannsynligvis på bakgrunn av beslutningen om at fem andre vitner fikk komme med sin historie i forkant, noe som kan ha påvirket juryen, ifølge Joey Jackson, juridisk analytiker i CNN .

I sin uttalelse, fremdeles ifølge Ap, sammenligner Camille Cosby kvinnene som har anklaget hennes mann med lynsjmobben som i 1955 regelrett lynsjet den 14 år gamle svarte gutten Emmett Till fordi han skal ha flørtet med en hvit kvinne.

Disse beskyldningene viste seg senere ikke å stemme.

Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av den folkekjære komikeren i løpet av en periode fra midten av 1960-tallet og fram til 2000-tallet. De langt fleste av sakene er imidlertid foreldet.

Denne artikkelen handler om Bill Cosby

Overgrep