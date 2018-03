TMZ: Politiet rykket ut til «Beverly Hills»-stjerne

POLITIBESØK: Tori Spelling skal ha fått politiet på døra etter at de mottok en nødsamtale. Foto: VALERIE MACON / AFP

Skuespiller Tori Spelling skal ha opptrådt aggressivt mot politiet som rykket ut til huset hennes.

Politiet har rykket ut til skuespiller Tori Spellings (44) hus i Los Angeles etter å ha mottatt en nødsamtale. Ifølge nettstedet TMZ skal den tidligere «Beverly Hills»-stjernen ha fått et nervøst sammenbrudd da politiet ankom.

Nødsamtalen skal ha nådd politiet torsdag ettermiddag norsk tid. Og ifølge TMZ skal Spelling ha opptrådt svært aggressivt mot politifolkene som ankom hjemmet hennes.

Nettstedet People skriver at 44-åringen skal ha ringt politiet allerede onsdag kveld, da hun skal ha trodd at noen forsøkte å bryte seg inn i huset. Senere viste det seg at det bare var ektemannen, Dean McDermott (51), som kom hjem.

TMZ har også publisert flere bilder fra stedet, blant annet bilder av at McDermott står og snakker med to politibetjenter.

For drøye ett år siden fikk Spelling og ektemannen sitt femte barn sammen.

– Vi er hodestups forelsket i vår baby Beau. Han er en sann velsignelse, og brødrene og søstrene var overlykkelige over å møte ham. Vi er alle så utrolig takknemlige for vår store og sunne familie, sa den nybakte fembarnsmoren til People den gang.

Men alt har ikke bare vært rosenrødt for paret, som begge var gift da de falt for hverandre under en TV-innspilling i 2005.

Ekteskapsproblemer, krangel med mamma, uenigheter med TV-produsenter, pengekrise, og helsetrøbbel – Tori Spelling har de siste årene fått en solid dose motbør.

I tillegg fikk kanadiske McDermott en forsmådd eks på nakken , i en sak som han senere slapp å sone fengselsstraff for.