TV-kjempe bryter med svindeltiltalt skuespiller

Hallmark stopper alle prosjekter med Lori Loughlin (54), som denne uken betalte et millionbeløp for å slippe ut av varetekt i forbindelse med tidenes største korrupsjonsskandale på amerikanske skoler.

I en pressemelding fra Hallmark-eieren Crown Media heter det blant annet at selskapet ikke lenger jobber med Loughlin, og har stoppet alle programmene med skuespilleren på kanalene til Crown Media Family Network.

Alle fremtidige produksjoner hun jobber med er også stoppet.

Det eneste unntaket er «When calls the heart», som hadde sesongpremiere forrige uke og fikk tidenes beste mottagelse i seriens historie. Neste episode er foreløpig fjernet fra sendeskjemaet, men er ifølge amerikanske Deadline bare satt på vent. Spørsmålet nå er om Loughlin skal skrives ut av serien og noen av episodene spilles inn på nytt, melder amerikanske medier.

Netflix har foreløpig ikke uttalt om de kommer til å foreta seg noe med «Fuller House», der Loughlin også er sentral, som er ventet å gå inn i en femte sesong.

Torsdag ble det også kjent at kosmetikgiganten Sephoara bryter samarbeidet med Loughlins datter Olivia Jade, som har promotert sminkeprodukter i sosialie medier.

Overga seg til FBI

Loughlin overga seg til FBI onsdag etter å ha kommet fra innspilling i Vancouver.

Dommer Steven Kim satte en kausjon på én million dollar, over åtte millioner kroner, på TV-stjernen.

Dette betalte Loughlin kort etter høringen i Los Angeles, melder Huffington Post.

Skuespilleren kan ifølge nettstedet reise tilbake til Vancouver for å jobbe. Hun skal imidlertid være pålagt å levere inn passet sitt på et senere tidspunkt. Neste høring er i Boston 29. mars.

Dommeren satte også en tilsvarende kausjon på skuespillerens ektemann, motedesigner Mossimo Giannulli (55), som også er tiltalt. Han ble pågrepet dagen før og møtte til høring før kona hadde returnert hjem fra Canada.

Stjerneparet, som skal ha betalt om lag tre millioner kroner for å sikre sine to døtre plass i rolaget til University of Southern California, fikk tillatelse fra dommeren til å sette huset sitt som sikkerhet for kausjonsutbetalingen.

Loughlin klarte å ta seg inn i rettsbygningen i Los Angeles uten å bli avbildet av presse. Nyhetsbyrået Reuters formidler tegning av tiltalte i vitneboksen (artikkelen fortsetter under):

Loughlin og ektemannen er blant 50 rike amerikanere som er tiltalt for å ha brukt ulovlige metoder i opptakene til flere universiteter og skoler, blant annet ved hjelp av bestikkelser. Tiltalene går også ut på at flere eksamener før opptak skal være utført av en annen enn studentene selv. Saken har fått navnet «Operation Varsity Blues».

Også skuespiller Felicity Huffman (56), kjent fra «Frustrerte fruer», er tiltalt.

Huffman så svært redusert ut da hun onsdag møtte opp til høring i retten – etter først å ha fått utstedt en arrestordre på seg fra bevæpnede FBI-agenter som oppsøkte henne hjemme. Huffman skal ha betalt store summer under dekke av å være veldedighetsgave for angivelig å sikre sin eldste datter plass på et eliteuniversitet.

Blant skolene som er involvert i skandalen, er Georgetown University, Stanford University, University of San Diego, USC, University of Texas, Wake Forest, Yale og UCLA. Enkelte foreldre skal ha betalt opp mot 50 millioner kroner for å få sine håpefulle inn på de mest prestisjefylte skolene.

Ingen universiteter eller studenter er tiltalt i saken.