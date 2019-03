ØREPROBLEM: Kronprins Haakon, her avbildet under et arrangement i desember i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kronprins Haakon skal opereres i dag

Kongehuset melder at kronprins Haakon skal få utført et mindre kirurgisk inngrep i forbindelse med en utvekst i øret.

Publisert: 04.03.19 10:27 Oppdatert: 04.03.19 10:49







«Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen skal i dag, mandag 4. mars 2019, få foretatt et mindre kirurgisk inngrep for exostose i øregangen», lyder det i en melding publisert på kongehuset.no.

Operasjonen skal utføres på Rikshospitalet i Oslo.

Hoffet informerer om at kronprinsen som følge av inngrepet, vil ha et redusert program de nærmeste to ukene. På oversikten over offisielt program fremover, står ikke kronprinsen oppført med noe.

Godartet beinsvulst

Eksostose, eller osteokondrom som det kalles, er en liten beinutvekst fra et bein, ifølge Norsk Helseinformatikk.

NHI skriver at det er den vanligste godartede beinsvulsten som forekommer, og at slike svulster ofte oppstår tilfeldig. De aller fleste gir ingen symptomer, men de kan forårsake mekaniske problemer avhengig av lokalisering og størrelse.

Kronprinsen blir skrevet ut av sykehuset senere i dag.

– Ja, det er dagkirurgi. Ellers har jeg ingen opplysninger ut over det som fremkommer av pressemeldingen, sier Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjossjef på Slottet, til VG.

