DØD: Dick Dale gikk under navnet «kongen av surf-gitar». Her på en konsert i 2007. Foto: Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

Gitaristen Dick Dale er død

Den amerikanske gitaristen var blant annet kjent for åpningsmelodien til filmklassikeren «Pulp Fiction».

Publisert: 18.03.19 03:17 Oppdatert: 18.03.19 03:33







Lørdag kveld døde Dick Dale, 81 år gammel, skriver The Guardian.

I 1961 ga han ut sin første hit «Let's Go Trippin», og i årene som fulgte gikk han under tilnavnet «kongen av surf-gitar». Han var helt sentral i utviklingen av den såkalte surferocken i California på starten av 1960-tallet - en musikksjanger som mange forbinder med blant andre The Beach Boys.

Mest kjent er han nok kanskje for låten «Misirlou», som stjerneregissøren Quentin Tarantino brukte som åpningsmelodi i filmklassikeren «Pulp Fiction» i 1994.

