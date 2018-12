HOVEDROLLER: Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers og Marie Blokhus spiller hovedrollene i den kritikerroste filmen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Deadline-kommentator ut mot Norges Oscar-valg: «Den 12. mann» ville hatt en sjanse

RAMPELYS 2018-12-19T07:49:02Z

Deadline-journalist Pete Hammond mener den norske Oscar-komiteens valg på «Hva vil folk si?» kan ha kostet Norge sjansen til å havne på Oscar-kortlisten.

Publisert: 19.12.18 08:49

I en kronikk på det anerkjente bransjenettsteder Deadline har den anerkjente prisutdelingsjournalisten Pete Hammond trukket fram flere filmer som oppvarming til den 91. utgaven av Oscar -utdelingen, som finner sted i ærverdige Dolby Theatre i Hollywood 25. februar neste år.

Han uttrykker at han er mindre imponert over årets norske Oscar-håp, «Hva vil folk si?» av Iram Haq.

VGs nye TV-guide: Her kan du se «Den 12. mann»

... og her kan du se «Hva vil folk si?»

– Definitivt en sjanse

Hammond mener Harald Zwarts «Den 12. mann» hadde hatt en mye større sjanse for å havne på kortlisten i kategorien for beste fremmedspråklige film.

Journalisten blir på hjemmesidene til selskapet som står bak Deadline trukket frem som en av de fremste kommentatorene når det kommer til prisutdelinger for TV og film.

I teksten skriver Hammond at den norske Oscar-komiteen «av en eller annen grunn» har valgt en mye mindre film, og en film som har fått mindre positiv omtale enn «Den 12. mann».

«Et valg som kan koste dem en sjanse på kortlisten til Akademiet», skriver han.

Mandag ble det klart at «Hva vil folk si?!» ikke nådde opp til kortlisten .

«Jeg garanterer dere, etter å ha sett denne gripende og nærmest utrolige, sanne historien på en visning sist mandag, at filmen ville blitt godt likt i Akademiets fremmedspråkskomité og definitivt hatt en sjanse», skriver Hammond.

Videre skriver Hammond at filmskaperne håper på en nominasjon i andre kategorier som hår og sminke, og viser til at de har brukt prinsesse Märtha Louise i en film sammen med en dinosaur fra «Jurassic Park» for å lokke Steven Spielberg til en filmvisning.

«Spielberg var ikke på visningen, men de fikk respons og fikk sende en kopi til hans Amblin-kontor. Aldri si aldri for ressurssterke Oscar-håpefulle, selv om man har liten sjanse og ikke er i nærheten av Netflix-penger», heter det i teksten.

VGs nye TV-guide: «Hva vil folk si?»

– To strålende filmer

Lederen av Norges Oscar-komité og direktør i Norsk filminstitutt, Sindre Guldvog, ønsker ikke å kommentere Hammonds innlegg spesifikt.

– På generelt grunnlag vil det alltid være mange synspunkter på dette, og det ville vært helt unaturlig om alle synes valget var det aller beste. Både «Den 12. mann» og «Hva vil folk si?» er to strålende filmer, og begge kunne for så vidt ha kvalifisert seg til å representere Norge, sier han.

«Den 12. mann» har fått heftig promotering på ulike sosiale medier-kanaler, inkludert hos prinsesse Märtha Louise selv. Om egne visninger i Hollywood, Harald Zwarts nettverk i film-metropolen eller øvrig promotering kan ha hatt noen innvirkning på at Hammond velger å trekke fram filmen som et egnet Oscar-håp, ønsker ikke Guldvog å spekulere i.

– Men det er klart at nettverk og forbindelser er viktig i denne sammenheng, sier han.

VG har vært i kontakt med produsenten av «Den 12. mann», Espen Horn, som ikke ønsker å kommentere saken. Det har ikke lykkes VG i å få en kommentar fra Iram Haq eller regissør Harald Zwart.

Seks fremmedspråklige filmer har blitt valgt ut på en kortliste, i tillegg til at ytterligere tre filmer er valgt ut av en eksekutiv komité. Deretter blir de fem filmene som skal Oscar-nomineres velges ut. Dette blir offentliggjort 22. januar.

Blant de skandinaviske landene er det bare Danmark som er gått videre til neste runde, med filmen «Den Skyldige» regissert av Gustav Möller.

De andre nominerte er Netflix-storsatsingen «Roma» fra Mexico, Sør-Koreas «Burning», «Birds of Passage» fra Colombia, «Never Look Away» fra Tyskland, «Shoplifters» fra Japan, «Ayka» fra Kasakhstan, «Capernaum» fra Libanon og «Cold War» fra Polen.

I starten av desember ble nominasjonslisten til Golden Globe annonsert. Utdelingen er som regel en god pekepinn på Oscar-nominasjonene. Det var imidlertid ingen norske filmer nominert under Golden Globe.

Husker du denne Oscar-blemmen?