POSERTE SAMMEN: Laurie skal angivelig være Clint Eastwoods eldste datter. Hun skal aldri ha latt seg avfotografere sammen med Eastwood tidligere. Foto: ERIC CHARBONNEAU/REX/SHUTTERSTOCK

Clint Eastwood viste seg for første gang med «hemmelig datter»

RAMPELYS 2018-12-12T20:16:25Z

Filmlegenden hadde med seg alle sine barn på filmpremieren i Los Angeles.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 12.12.18 21:16

Filmstjerne og regissør Clint Eastwood (88) var en selvsagt gjest under kinopremieren av filmen «The Mule», som han selv har regissert, i Los Angeles nylig. Dit kom han sammen med Laurie, som av flere medier blir omtalt som hans «hemmelige datter». Dette er første gang de to viser seg sammen offentlig, skriver blant annet Daily Mail.

Det er også første gang at alle åtte barna til filmlegenden ble fanget sammen på bilder. Under premieren sluttet Laurie seg nemlig sammen med sine syv søsken, som velvillig lot seg avfotografere. Søskenflokken består av seks døtre og to sønner.

Eastwoods yngste barn, Morgan Eastwood (22), feiret søsknenes gjenforening med å bekrefte på Instastory at Laurie er hennes søster.

«Så sjelden at alle åtte Eastwood-søsknene er i samme rom» , skriver hun på bildet.

Selv datteren Alison Eastwood, som Clint fikk med sin første kone, Maggie Johnson (87), skrev om gjenforeningen på sin Instagram.

«Jeg er ikke sikker på om det noensinne har blitt tatt bilder av alle åtte barna sammen, men her er det» , skriver hun.

88 år gamle Clint Eastwood har lenge ryktes å ha blitt far til et barn allerede før han giftet seg med sin første kone og senere ble berømt. Det har tidligere blitt hevdet at barnet har blitt adoptert bort. Det er imidlertid ikke klart om Laurie er nettopp dette barnet. Daily Mail har vært i kontakt med filmstjernens management, som heller ikke har klart å bringe klarhet i akkurat det.

Eastwoods ekteskap med Maggie Johnson varte i 31 år, frem til 1984. På premieren av «The Mule» hadde han også med seg sin nåværende kjæreste , 33 år yngre Christina Sandera (55), samt sin første kone, Maggie.

Eastwood giftet seg med Dina Ruiz i 1996, men skilte seg fra henne i 2013.