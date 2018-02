I SORG: Rob Delaney. Foto: GETTY IMAGES

Komiker Rob Delaney sørger over sønn (2)

Publisert: 09.02.18 22:51

RAMPELYS 2018-02-09T21:51:18Z

– Tusen takk, nydelige Henry, for at du tilbragte så mye tid med oss som du gjorde. Vi savner deg så mye.

Amerikanske Rob Delaney (41), kjent fra TV-serien «Catastrophe» og en av de første komikerne som slo gjennom via Twitter , meddeler fredag kveld at hans to og et halvt år gamle sønn Henry har gått bort.

Det ble oppdaget en hjernesvulst på den lille gutten da han såvidt var passert ett år. Han fikk behandling, men kreften kom tilbake sist høst.

I et innlegg på Facebook forteller Delaney at han, hans kone og Henrys to storebrødre er knust av sorg.

– Henry var pur glede. Han var smart, morsom og rampete, og vi hadde så mange fantastiske eventyr sammen, særlig etter at han flyttet hjem etter 15 måneder på sykehus, skriver Delaney.

– Svulsten og operasjonen ga ham betydelige funksjonshemminger, men han lærte seg tegnspråk raskt og utviklet sin egen metode for å komme seg fra A til B ved å farte rundt på sin nydelige lille stump. Hans ønske om å leve, elske og knytte bånd var sterkt.

Komikeren roser sin kone og to gjenværende sønner.

– På grunn av dem vil jeg strebe etter ikke å bli gal av sorg. Jeg vil ikke gå glipp av deres vakre liv. Jeg higer etter å oppleve mer sammen med dem.

Delaney kommer også med en stor takk til helsepersonell som prøvde å redde Henry, og som har hjulpet familien underveis.

– Jeg er forferdelig trist akkurat nå, men jeg kan si sikkert at det finnes godhet i verden, skriver småbarnsfaren.

– Tusen takk, nydelige Henry, for at du tilbragte så mye tid med oss som du gjorde. Vi savner deg så mye.