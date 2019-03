GIKK PÅ KJEMPESMELL: Carina Dahl fikk sammenbrudd under finaleuka av «Farmen kjendis». Fortsatt skjønner hun ikke helt hva som skjedde. Foto: Frode Hansen

Carina Dahl fikk panikkanfall på «Farmen kjendis»: – Knakk helt sammen og begynte å gråte

Artisten måtte få hjelp av kriseteam og psykolog etter det dramatiske sammenbruddet midt i TV-innspillingen.

Publisert: 03.03.19 18:56 Oppdatert: 03.03.19 19:11







Tidligere «Paradise Hotel»-deltager Erik Anders Sæter (21) ble onsdag valgt til førstekjempe i «Farmen kjendis» av storbonde Tiril Sjåstad Christiansen (23). Søndag skal han velge hvem han vil møte til vårens aller siste tvekamp.

Det betyr at kvinnene, deriblant Carina Dahl (33), er sikret plass i den avgjørende finaleuka.

Men finaleuka gikk ikke bare på skinner for den 33 år gamle artisten, som også var å se i lørdagens Melodi Grand Prix. Underveis får hun nemlig en kraftig reaksjon, et sammenbrudd, som skjedde da kameraene ikke var til stede og som dermed ikke blir vist på TV.

– Jeg ble plutselig så lite motivert, og hadde samtidig lagt et stort press på meg selv. Jeg kjente at jeg ikke var giret i det hele tatt, sier Dahl til VG.

– Sinnsyk hiksting

Noe var helt feil, og ifølge «Farmen kjendis»-deltageren var det en følelse hun aldri tidligere har kjent på.

– Det er en veldig ukjent følelse for meg. Jeg er alltid veldig konkurranseinnstilt, og kjente ikke meg selv igjen.

Hun forteller at hun gikk ned i fjæra:

– Jeg husker at en av de andre deltagerne kom bort til meg og spurte om det gikk bra med meg. Da knakk jeg helt sammen og begynte og gråte. Jeg aner ikke hvorfor. Så gikk det over til en sinnssyk hiksting, som igjen utviklet seg til et åpenbart panikkanfall.

Opplevelsen var av det svært skremmende slaget, mener Dahl.

– Jeg hikstet og gråt, mens fingrene mine stivnet helt. Jeg ble redd og lurte på hva i all verden som var i ferd med å skje med meg. Det var ellevilt. Alt endte i fullt kriseteam og psykolog på telefonen. Det var skikkelig ekkelt, så ekkelt at jeg ikke hadde lyst til å fortsette innspillingen, erkjenner artisten, som måtte roe seg ned i en drøy halvtime før hun kunne fortsette.

– Heldigvis klarte jeg å tenke at «ingenting er noe problem for meg» og at jeg skulle gjennomføre». Så jeg «gun’et på» videre, forteller Carina, som tror at det først og fremst var de psykiske og fysiske utfordringene etter flere uker på «Torpet» og «Farmen kjendis» med lite mat og konkurransesituasjonen som var grunnen til at hun brøt sammen som hun gjorde.

VANT «TORPET»: Carina Dahl levde i drøye fire uker sammen med blant andre Aune Sand på «Torpet». De to møttes også i finalen, der Sand valgte å trekke seg slik at Carina fikk plassen som fullverdig medlem av «Farmen kjendis». Foto: Frode Hansen

Veivalg

Innspillingen av «Farmen kjendis» fant sted i fjor sommer. Og tilbake igjen i dagliglivet, gikk musikeren på en ny smell ikke så lenge etterpå - i fjor høst. Det skyldtes flere ting, mener hun.

– Jeg måtte ta et veivalg - i den forstand om jeg skulle bli værende med plateselskapet mitt eller om jeg skulle si opp avtalen og prøve å få noe nytt. Uten at jeg hadde noe nytt å gå til. Det var et jævlig vanskelig valg.

Hun valgte til slutt å si opp avtalen. Nå har hun signert med Sony, og fredag - på kvinnedagen - gir hun ut singelen «Du og æ» på sitt nye selskap. Låta skrev hun på «Torpet».

Men det var flere hendelser som gjorde at Carina fikk en ny reaksjon.

– Jeg ble plutselig frontfigur, og latterliggjort, i den Mads Hansen-kampanjen. Det var utrolig kjipt! I tillegg skjedde ting på privaten som var jævlig tungt. Veldig alvorlige ting i nær familie. Og da fikk jeg meg en knekk igjen, ble liggende i tre dager og var Ikke meg selv i det hele tatt.

Har lært

«Farmen kjendis»-deltageren fikk beskjed av legene om å ta det helt med ro, og kom seg til slutt til hektene igjen. Nå føler hun at hun har lært av tidligere feil.

– Ja, det har jeg. Det handler om å prøve å puste litt. Det har jeg vært dårlig på. Alt skal være så produktivt hele tiden, så jeg har vel lært meg til å sette meg ned ta et kvarters fri innimellom alle avtalene.

– Smellen du gikk på i høst, har den sammenheng med panikkanfallet du fikk under «Farmen kjendis», tror du?

– Selvsagt kan det ha en sammenheng. Men det er dette livet jeg har valgt. Folk tror at jeg bare flyr rundt på frisørsalonger, fikser negler og er med på litt morsom TV i ny og ne. Men det er faktisk litt mer enn det. Jeg jobber kun kreativt, og da må du være på hele tiden, sier Carina Dahl til VG.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at Carina Dahl fikk et anfall i finaleuka.

– Vi var en liten stund bekymret henne, og for at hun ikke skulle klare å gjennomføre konkurransen. Men vi tok den tiden vi trengte, og hun kom heldigvis til seg selv igjen, forteller han til VG.