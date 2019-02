I RETTEN: Katie Price utenfor Bexley Magistrates' Court mandag. Foto: Neil Mockford / GC Images

Katie «Jordan» Price i retten: Mistet lappen i tre måneder

Den tidligere nakenmodellen (40) tok ikke dommen særlig tungt da hun i dag møtte i retten, tiltalt for fyllekjøring.

Den britiske jetsetteren, tidligere kjent under artistnavnet Jordan, ble frikjent for fyllekjøring, fordi påtalemyndligheten ikke kunne bevise at det var hun som kjørte bilen da den krasjet inn i en hekk i bydelen Woolwich i London 10. oktober i fjor.

Price, kjent som glamourmodell, realitydeltager, designer, sanger, forfatter og forretningskvinne, hevder selv at det var en venn av hennes kjæreste som kjørte bilen.

Triumferte

I dag møtte 40-åringen i Bexley Magistrates' Court, hvor hun ble dømt til å være uten førerkort i tre måneder – fordi det var hennes bil, og hun derved hadde forsømt sitt ansvar som bileier ved å være beruset.

– Herlig! Jeg trodde jeg skulle får to år, sa en triumferende Price ette rettsmøtet, ifølge Daily Mail.

– Jeg får lappen tilbake 24 mai, så da kan jeg kjøpe bil. La oss forby den rosa bilen, skal hun ha fleipet foran pressen.

Funnet i baksetet

I de første nyhetsmeldingene ble det opplyst at politiet fant Price overstadig beruset i førersetet. Nå er det klart at hun satt i baksetet, sørpe full, sovende og med oppkast over hele seg, da politet rykket ut.

Hun ble beordret blåsetest på stedet, og strøk «med glans». Alkoholinnholdet i blodet var nesten dobbelt så høyt som maks tillatte grense. Selv om hun var mistenkt for å ha satt seg i baksetet etter krasjen, foreliogger det altså ingen bevis for det.

Fembarnsmoren satt 13 timer i varetekt før hun ble løslatt etter pågripelsen i fjor høst.

Alle som følger med på Price sitt realityshow «My Crazy Life», vet at 40-åringen har lagt noen tunge måneder bak seg, med trøbbel på kjærlighetsfronten, sykdom i familien og økonomiske problemer. Hun uttalte på TV før jul at «alt skal bli bedre til neste år».

– Det har vært et jævlig år, men nå er jeg klar for å tenke på karrieren igjen. Jeg er fokusert og vil bare gå i gang.

GLANSDAGER: Katie Price i 2007, da hun lanserte egen parfyme. Foto: SANG TAN / AP