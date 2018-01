SKADET: Kristoffer Joner må ta tre måneders pause fra jobben etter at han pådro seg en stygg skade under filminnspilling. Foto: Braastad, Jørgen

Kristoffer Joner må droppe innspilling etter stygg skade

Publisert: 30.01.18 16:54

RAMPELYS 2018-01-30T15:54:59Z

Kristoffer Joner måtte trekke seg fra hovedrollen i TV2s nye dramaserie «Kielergata» etter at han fikk et brudd i foten under innspilling av «katastrofefilm».

TV2s nye storsatsing er under innspilling og allerede forhåndssolgt til flere land. I utgangspunktet skulle skuespillerstjernen Kristoffer Joner spille hovedrollen i dramaserien, men han måtte trekke seg fra serien etter at han pådro seg et brudd i foten, skriver TV2.

Ifølge Dagbladet skal skaden ha skjedd under innspilling av katastrofefilmen «Skjelvet», som er oppfølgeren til «Bølgen» som ble en stor suksess på norske kinolerreter i 2015.

Tre måneders pause

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Joner, men til Dagbladet sa han følgende om ulykken.

- Jeg har hatt en ulykke på jobb, som viste seg å være en mer seriøs skade enn det man først trodde. Det vil si at jeg ikke er i stand til å jobbe på tre måneder, og må si fra meg rollen i «Kielergata», sier Joner til Dagbladet.

Torbjørn Harr tar over

Skuespilleren som erstatter Joner i TV2s dramaserie «Kilergata» er Thorbjørn Harr, som blant annet er kjent fra tv-seriene «Vikings» og «Hvaler».

– I og med at vi allerede er i gang med innspilling, så kunne dette ha bydd på store problemer da de beste skuespillerne selvfølgelig er opptatt. Vi startet øverst på listen, og til alt hell, så både ville og kunne Thorbjørn Harr. Litt flaks skal man også ha, sier dramasjef i TV 2, Christopher Haug, til TV2.