De kjente motefotografene Mario Testino (63) og Bruce Weber (71) ble i lørdags NY Times beskyldt for uønskede tilnærmelser og oppførsel mot en rekke mannlige modeller og fotoassistenter. Foto: Matt Sayles, Michael Sohn / TT / NTB Scanpix

Kjendisfotografer anklages for seksuell trakassering

Publisert: 14.01.18 17:46

Flere modeller har beskyldt de kjente motefotografene Mario Testino og Bruce Weber for å ha utnyttet dem seksuelt.



Som følge av beskyldningene har flere motemagasiner, deriblant Vogue , varslet at de ikke vil bruke fotografene Mario Testino (63) og Bruce Weber (71) i nærmeste fremtid, melder avisen Guardian .

Begge fotografene benekter beskyldningene som kom frem i avisen NY Times lørdag.

13 mannlige fotoassistenter og modeller beskylder Mario Testino, som blant annet tok de offisielle forlovelsesbildene av hertugen og hertuginnen av Cambridge, for ulike seksuelle tilnærmelser over mange år.

Både Testino og Weber har i flere tiår jobbet for verdens største magasiner deriblant Vogue, Vanity Fair og GQ, og har fotografert for merker som Gucci, Versace, Burberry og Calvin Klein.

Påstander om onani

De påståtte tilnærmelsene skal gå tilbake til midten av 1990-tallet, og inkluderer beskyldninger om blant annet onanering og klåing. Modellen Ryan Locke beskylder Testino for aggressiv og flørtende oppførsel under fotoopptak, en fotoassistent sier Testino skal ha tatt tak i ham på gaten, prøvd å kysse ham før fotografen noen uker senere skal prøvd å legge han ned på en seng. En annen assistent hevder Testino onanerte foran ham og sier at «seksuell trakassering var en konstant realitet».

Testinos advokater sier til NY Times at kildene ikke er troverdige.

Beskyldningene mot den amerikanske fotografen Bruce Weber er også mange. 15 nåværende og tidligere mannlige modeller og assistenter har beskyldt den kjente motefotografen for en rekke forhold. Blant annet hevder modellen Josh Ardolf at Weber tok han på kjønnsorganet under et nakenfotografering, en annen sier fotografen stakk hånden ned i trusen hans under en casting i 2007.

I en uttalelse til NY Times, sier Weber at han er fullstendig sjokkert over anklagene og benekter dem på det sterkeste.

Wintour nær venn

Den legendariske moteredaktøren Anna Wintour i Vogue , nå kreativ sjef for forlaget Condé Nast, sier at hun tar beskyldningene svært alvorlig. Wintour er selv nær venn av fotografene som begge har gitt betydelige bidrag til Vogue og mange flere av forlagets magasiner gjennom en årrekke. I en uttalelse i Vogue skrev hun søndag at hun synes nyheten har vært tøff og hjerteskjærende:

«Jeg tror sterkt på verdier som anger og tilgivelse, men jeg tar disse anklagene veldig alvorlig, og vi i Condé Nast har bestemt å sette vårt arbeidsforhold med begge fotografer på hold i nærmeste fremtid.»

Forlaget har dessuten utarbeidet en del retningslinjer som skal sikre at ingen skal oppleve ubehaglig oppførsel på jobb med Condé Nast sine magasiner i fremtiden.

