I 2015 forlot Knut Nærum «Nytt på nytt». Året etter fulgte Jon Almaas etter. Men nå skal de gjenforenes i «Alle mot alle» på TVNorge. Foto: Fredrik Solstad

Almaas og Nærum gjenforenes: − Ristet ham ut av dvalen

Jon Almaas blir overrasket om den tidligere makkeren ikke gjør det bra i «Alle mot alle». Knut Nærum sier det blir både flaut og lærerikt å svare feil.

Nå nettopp

– Det blir nye oppgaver, også seiler vi videre med det som har fungert best, sier programleder Jon Almaas til VG om den kommende sesongen av «Alle mot alle» på TVNorge.

Det er i forbindelse med Discovery sin vårlansering at Almaas og co-programleder Henriette Steenstrup forteller om samarbeidet med spørreprogrammet.

– Og så er det mange nye spennende deltagere. Jeg kan avsløre et lag som jeg har store forventninger til: Knut Nærum og Cathrine Sandnes.

– Min gode gamle kollega

Knut Nærum og Jon Almaas var kollegaer i NRKs «Nytt på nytt» i hele 16 år. I 2015 forlot Nærum programmet, mens Almaas sluttet året etter. Siden den tid har de vært på TV sammen da Nærum gjestet programmet «Praktisk info» med Jon Almaas en episode i femte sesong. Nå gjenforenes de i en hel sesong av et annet program.

– Min gode gamle kollega Knut. Jeg har ristet ham ut av dvalen, og han er helt rå i spørreprogram-sammenheng. Jeg har aldri spilt «Trivial Pursuit» med noen som vet så mye som Knut, sier Almaas, og fortsetter:

– Jeg blir overrasket hvis ikke han gjør det bra her. Han har klisterhjerne! Dette er skapt for ham.

les også Jon Almaas og søsteren snakker om tapet av broren

Også Nærum synes det blir spennende å jobbe med sin gamle makker igjen.

– Det er vanskelig å si før det har skjedd, men det blir sikkert trivelig. Det er en stund siden, så jeg håper jeg kjenner ham igjen, sier han til VG.

«Alle mot alle» er et humoristisk spørreprogram der kjente nordmenn barker sammen i hjernekamp. Fordelt på lag på to og to skal kjendisene bevise hvem som vet mest om det meste.

Jon Almaas vant Gullrute for sitt ulvekyss i «71° nord kjendis». Fikk du med deg øyeblikket?

– Jeg regner med at det blir morsomt og hyggelig, unntatt når jeg svarer feil. Når det skjer, vil det være flaut og lærerikt, sier Nærum.

Han tenker at han selv og lagkameraten Cathrine Sandnes skal havne et sted midt på treet, kanskje litt over midten.

– Jeg sa ja da Linn Skåber spurte om jeg ville ha en gjesterolle i «Best før», og da ville det vært urettferdig å si nei til Jon nå, forteller Nærum om hvorfor han valgte å bli med.

– En å dra med i krigen

Almaas’ makker i programmet er Henriette Steenstrup. Steenstrup hadde en hovedrolle i den kritikerroste filmen «Barn». Filmen ble den store vinneren av Amandaprisen 2020.

Det er under et år siden Steenstrup lot seg lokke vekk fra TV 2 for å jobbe med Jon Almaas.

– Jeg føler jeg må skjerpe meg når jeg skal samarbeide med Jon, sa hun i mars.

Jon Almaas og Henriette Steenstrup er programledere i «Alle mot alle». Foto: Fahil Anweri

les også TV-anmeldelse «Alle mot Alle»: Hjernetrim for litt eldre

Nå har de fullført en sesong sammen, og i januar kommer neste.

Går samarbeidet bra?

– Det har vært en ren glede for meg, sier Steenstrup til VG.

Almaas er enig.

– Det er veldig gøy, og vi begynte å jobbe sammen når hele Norge var nervøse og stengte ned første gang. Og det er jo i krisetid man vet hvem man skal dra i krigen med, så jeg tenker jo at Jon er en bra fyr å dra i krigen med, sier Steenstrup lattermildt.

– Nettopp, ja, parer Almaas.

– Ja, det føler jeg. Jeg blir veldig rolig av ham, og det er et godt tegn, for jeg kan fort bli mer stresset, forklarer hun.

Lagene i «Alle mot alle»: Knut Nærum og Cathrine Sandnes

Peder Kjøs og Ingeborg Senneset

Erik Follestad og Mia Hundvin

Magnus Devold og Maria Stavang

Jonas Bergland og Kaveh Rashidi

Marte Bratberg og Iman Meskini

Thomas Alsgaard og Silje Nordnes Vis mer

Makkeren gjengjelder rosen. Han synes det er en glede å jobbe med Steenstrup, men mest fordi hun for ham fremstår avslappet.

– Jeg liker å jobbe med folk som ikke er sånn veldig jaget. Det har fungert veldig bra. Hun er morsom og har sider som ikke jeg har. Hun er en mye vennligere person enn meg blant annet, fortsette Almaas.

Steenstrup tror det er bare er på utenpå. Men at tiden i TVNorge har vært bra er det liten tvil om.

Henriette Steenstrup og Jon Almaas begynte å jobbe sammen i mars 2020. Foto: Mattis Sandblad

– Jeg visste jo ikke at det var et drømmeprosjekt. Jeg har vært litt programleder for store prisutdelinger og sånt, men jeg visste ikke at et sånt program som dette var noe jeg var flink til. Jeg koser meg veldig. Det er en skikkelig hyggejobb, forklarer hun.

Men kommer «Alle mot alle» til å gå noe bra i sin andre sesong? Det gjenstår å se. Almaas er dog ganske rolig.

– Kjenner en uro

– Jeg er ganske sikker på at det kommer til å gå bedre. Men jeg er jo veldig optimist og positiv av natur. Jeg er en enkel gladgutt. «Nytt på Nytt» gikk særdeles dårlig i starten, men så bare steg det opp. Det regner jeg også med at vi gjør i «Alle mot alle», sier han, og legger til:

– Og så er det betryggende å ha med Knut.

les også Henriette Steenstrup skrev TV-manus – ga hovedrollen til seg selv

Det er et par andre kjenninger av Almaas som også skal få bryne seg på quiz, nemlig hans «71° nord kjendis»-venner: Erik Follestad og Mia Hundvin.

– Det er et lag jeg er veldig nervøs for. Jeg ønsker jo dem lykke til og alt hell, men jeg er stygt redd for at dette kan gå dårlig for mine gode venner Erik og Mia, sier Almaas.

– Jeg tror det blir et godt team, svarer Steenstrup.

– Ja, men jeg bare sier at jeg er nervøs da. Jeg kjenner en uro. Det bobler litt i magen.

Publisert: 02.12.20 kl. 19:32

Les også