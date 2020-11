GJENFORENING: OnklP, Jonas Fjeld, Tshawe Baqwa, Wenche Myhre, Odd Nordstoga. Admiral P og Silya Nymoen. Inger Lise Rypdal er ikke med på bildet. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

VG anmelder «Hver gang vi møtes: Jubileum» låt for låt

VG triller terning under kveldens veteran-møte i «Hver gang vi møtes: Jubileum».

Oppdatert nå nettopp

I kveldens episode er det OnklP, Jonas Fjeld, Tshawe Baqwa, Wenche Myhre, Odd Nordstoga. Admiral P, Silya Nymoen og Inger Lise Rypdal som skal hedre hverandre.

VGs anmelder Tor Martin Bøe triller terningen, låt for låt.

Kveldens episode blir spesielt følelsesladet for Admiral P, som mistet moren sin et halvt år før innspillingen av programmet. Han skrev låten «Alltid der» til moren, og det er den låten Tshawe Baqwa fremfører.

– Jeg var litt nervøs for at noen skulle synge den sangen, for det er en låt som står meg nær, sa Admiral P til VG tidligere denne uken.

Bakgrunn: – Såret har ikke grodd

Han forteller til de andre rundt bordet at det er ekstra sterkt, fordi det ikke er så lenge siden:

– Såret har ikke grodd helt ennå, sier han i kveldens episode.

I årets jubileumsversjon av «Hver gang vi møtes» dukker hele 29 tidligere deltagere opp i løpet av sesongen for å hedre hverandre med personlige tolkninger av hverandres låter.

– Det blir en litt annen versjon, litt varmere synes jeg, sier Jonas Fjeld før han tar opp gitaren og gir seg i kast med «Prinsesse Smil».

Her er VGs vurdering av opptredenene; du kan selv gi ditt terningkast under hver anmeldelse:

Publisert: 27.11.20 kl. 19:55 Oppdatert: 27.11.20 kl. 20:23

Les også