LOVER MER STIMULI: Kulturminister Abid Q. Raja sier til VG at han er svært fornøyd med stimuleringsordningen han presenterte før jul. Tirsdag vil han presentere en oppjustert stimuleringsordning. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Abid Raja med justert kriseordning: Vil ikke spå om festivalsommeren

Tirsdag vil kulturministeren presentere en ny stimuleringsordning på 1,1 milliard kroner som skal vare ut juni. Men om nok en festivalsommer da ryker, tør han ikke spå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag la regjeringen frem nye tiltak for smittevern i tiden fremover, blant annet når det gjelder kulturarrangementer.

Av oppmykningene kulturministeren er mest fornøyd med, er at barn og unge kan begynne med fritidsaktiviteter igjen.

– Det betyr at vi gjenåpner nasjonalt for at barn og unge kan gjenoppta sine aktiviteter, enten det handler om idrett eller kulturelle aktiviteter som musikkteater, pianoundervisning, kulturskole og andre ting, sier Abid Q. Raja til VG.

Rett før jul oppfordret Raja til ikke å gjennomføre kulturelle arrangement på grunn av smittetrykket. Dette lempes det også noe på.

– Du kan ha et arrangement nå for 200 personer i fastmonterte stoler, og ti i ikke-fastmonterte seter, men dette skal være for kommunens egne innbyggere. Du kan altså ikke dra fra Trondheim til Bergen for å se en konsert med en artist du liker, og vi henstiller til publikum om å respektere dette, sier Raja og legger til at de ikke ønsker økt mobilitet i samfunnet.

– Nei, dette er en forsiktig gjenåpning av kulturen for to uker fremover. Målet vårt er at ikke skal rykke tilbake til en full nedstengning, sier han.

Tirsdag kommer kulturministeren til å holde et pressemøte der han skisserer hvordan regjeringen ser for seg forlengelsen av stimuleringsordningen fra før jul.

Raja presiserer at forslagene må ut på høring før den blir vedtatt, men rammen er på 1,1 milliard kroner.

– Det er endringer der fra hvordan ordningen var før jul, men folk vil kjenne den igjen fra hvordan den var da. Den nye ordningen vil gjelde fra januar og i første omgang ut juni, sier han.

– Da er vi godt inne i sommeren igjen – betyr det at vi må belage oss på nok en avlyst festivalsommer?

– Mange lurer på det, og jeg har stor forståelse for at det haster for mange å komme i gang med planleggingen sin. Men selv om folk vil ha et raskt svar, er våre helsemyndigheter avhengig av å kunne gi et svar på dette som står seg, sier Raja.

Han sier at uvissheten rundt spredningen av covid-19 gjør at man på ingen måte kan være skråsikker på om det er smart å enten si nei til sommerarrangement allerede nå, eller om man «skal kjøre på som om verden var friskmeldt», som han uttrykker det.

– Det blir dumt å gi råd den 18. januar om noe som skal skje den 18. juni. Jeg vet at kulturlivet ønsker et svar, og vi jobber så godt vi kan med den problemstillingen, men vi ønsker ikke forvirring rundt dette spørsmålet. Derfor trenger man litt mer tid før helsemyndighetene kan komme med et svar som står seg.