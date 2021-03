VENTER BARN: John Carew og Pernille Juvodden. Foto: Helge Mikalsen

Høygravid Pernille Juvodden: − Har fått påvist covid-19

«Knust av tanken på at jeg nå kanskje må føde alene», skriver influenseren (24) som venter barn med fotballstjernen John Carew (41).

Høygravide Juvodden melder dette på sin Instagram-story. Saken ble først omtalt av Dagbladet.

«Å få påvist corona så tett på termin er virkelig et mareritt», skriver hun.

«Ikke kan jeg begripe hvordan jeg kan ha fått det ettersom jeg er ekstremt forsiktig. Ikke trodde jeg at jeg hadde det da jeg gikk og testet meg, men på grunn av smittetrykket ville jeg være ansvarsfull fordi jeg hadde litt tørrhoste. Da resultatet viste 'positiv' fikk jeg mildt sagt et stort sjokk. Jeg som var 100% sikker på at jeg bare hadde vært litt for tynnkledd en dag», melder hun videre.

24-åringen har termin i slutten av denne måneden. Det er allerede kjent at paret venter en datter.

Juvodden, som også jobber som modell, skriver i posten at hun håper babyen holder seg i magen til hun er ute av isolasjon, så hun kan føde med Carew ved sin side.

Hun skriver også at hun er «99% sikker» på at hun hadde corona i mars 2020, og at hun den gang opplevde sykdommen helt annerledes og tøffere enn det hun har gjort nå frem til hun fikk påvist smitte.

24-åringen oppfordrer alle til å være forsiktige, og mener at når en som har vært så forsiktig som hun selv har vært, kan viruset ramme hvem som helst.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Juvodden og Carew.