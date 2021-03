Aksel Lund Svindal vant Mesternes mester 2021. Neste sesong får vi se ham som programleder. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Aksel Lund Svindal blir programleder for Mesternes mester

Aksel Lund Svindal overtar stafettpinnen når Dag Erik Pedersen takker av som programleder for «Mesternes Mester».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den tidligere alpinisten og en av Norges største idrettsutøvere Aksel Lund Svindal vant årets sesong, og neste sesong får vi se ham som programleder.

– Jeg er virkelig stolt og smigret over å bli spurt, sier Svindal i en pressemelding.

– Det var veldig overraskende, og neppe noe jeg ville ha tenkt på å gjøre hvis jeg ikke selv hadde vært med i «Mesternes Mester» denne sesongen. Jeg fikk oppleve på nært hold hvor utrolig profesjonell denne produksjonen er, og resultatet ble fantastisk bra. Så dette har jeg lyst til å fortsette å være en del av.

les også «Mesternes mester»-vinner Aksel Lund Svindal ser for seg et liv med familie og barn

Svindal gleder seg til å være med på å bygge programmet videre nå som Dag Erik Pedersen gir seg. Dette blir hans debut som programleder.

– Det er store sko å fylle etter Dag Erik, som virkelig takker av på topp. Så jeg må bare prøve å gjøre det på min måte og ta det som en utfordring, sier Svindal.

SEERMAGNETER: Dag Erik Pedersen (i midten foran). Foran fra venstre: Håvard Tvedten, programlederen og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Rekordhøye seertall

Dag Erik Pedersen, som har ledet Mesternes mester gjennom 12 sesonger, meddelte i går at han ikke blir å se i den neste utgaven av programmet. Med den tidligere stjernesyklisten ved roret har Mesternes mester vokst til å bli NRKs mest sette programserie.

«Mesternes mester»-finalen forrige fredag ble i løpet av den samme helgen sett av totalt 1.466.000 – av disse var det 1.225.000 som så finalen lineært på NRK1 – 257.000 flere seere enn i 2020. Rekordmange har sett denne sesongen, som for første gang i historien er blitt spilt inn i Norge. Snittet for alle episodene totalt har nå passert 1,5 millioner.

– Det ble 12 sesonger – fra jeg var 48 år til jeg nå er over 60 år. Det har vært fine år, men også noen tøffe tak privat. Da har det vært godt for meg å ha «Mesternes mester» å holde fast i og se frem til, sa Pedersen til VG mandag.

Klarte ikke hold seieren hemmelig for kjæresten

Svindal er kjæreste med hekkeløperen Amalie Iuel, som han ikke klarte å holde «Mesternes Mester»-seieren hemmelig for.

– Hun er jo fan av «Mesternes Mester». Hun har fått med seg flere sesonger. Også før jeg ble med med, sa Svindal til VG etter seieren.

38-åringen innrømmet at hun var en av få som visste at han vant NRK-programmet.

– Jeg måtte jo holde henne litt oppdatert underveis. Men hun lovet å holde på hemmeligheten.

Etter at Svindal debuterte i verdenscupen i oktober 2001, vant han 36 enkeltseirer samt totalcupen i 2007 og 2009. Han tok også to OL-gull, ett sølv og én bronse. I VM ble det fem gull, ett sølv og to bronsemedaljer. Og 2021 ble han også vinner av «Mesternes Mester».

Etter at han la alpinskiene på hyllen våren 2019, livnærer Svindal seg på egne investeringer. Ifølge Dagens Næringsliv skal investeringsselskapet hans være verdt over 130 millioner kroner. Han bor i et hus på Snarøya, utenfor Oslo med underjordisk tunnel ned til båtplassen. Er ambassadør for Porsche og kjører en av markedets dyreste elektriske sportsbiler.