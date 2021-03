OMSTRIDT INTERVJU: Det koker i England før Harry og Meghans TV-intervju. Foto: HARPO PRODUCTIONS / REUTERS

Intervjuet med Harry og Meghan: − Dette kan bli stygt

– Ingen har noe å vinne på dette, sier kongehusekspert om intervjuet som har rukket å skape bølger allerede før det er sendt.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

– Konflikten mellom hertugparet og det britiske kongefamilien har bygget seg opp med rykter og lekkasjer gjennom hele året. Det kan bli stygt det som kommer frem nå, sier forfatter og historiker Trond Norén Isaksen.

En av grunnene til den enorme interessen rundt intervjuet som sendes på CBS i natt er at medlemmer av den britiske kongefamilien sjelden gir intervjuer. Når de først gjør det, pleier det å gå dårlig.

Kongehusekspert Jenny Alexandersson fra svenske Aftonbladet tror det kan gå bedre denne gangen:

– I motsetning til de kongelige er Meghan dreven i en slik setting, og de har mange lojale fans i sosiale medier, spesielt i USA, sier Alexandersson, som er veldig spent før intervjuet.

– Dette er et stort drama som er regissert av en av de største TV-kanalene i verden og et par med mye makt og status. Det britiske kongehuset reagerer som alltid ved å forsøke å tone det hele ned, men det har de ikke akkurat lyktes med i dette tilfellet, sier hun.

– STORT INTERVJU: – Meghan er dreven, sier kongehusekspert Jenny Alexandersson fra svenske Aftonbladet. Foto: Magnus Sandberg

Meghan og Harry stiller til intervju for første gang etter at de i januar i fjor kunngjorde at trakk seg fra sine kongelige plikter. Konflikten mellom hertugparet og kongehuset ser ut til å bli ytterligere forverret som følge av intervjuet.

Påstander om mobbing

CBS slapp et klipp av intervjuet samme dag som Buckingham Palace meddelte at de gransker en påstand om at Meghan har mobbet flere medarbeidere i sin tid ved kongehuset.

Trond Norén Isaksen er usikker på hvor mye Harry og Meghan kan komme til å si.

– Det kan hende CBS har oversolgt innsalget sitt litt, men hva de sier kommer jo an på hvor bitre de faktisk er, sier Norén Isaksen.

Kilder ved hoffet har sagt til Sunday Times at hvorvidt kongehuset vil slå tilbake etter intervjuet, kommer an på om det er enkeltpersoner som blir angrepet, eller selve institusjonen. Ved personangrep kan de komme til å slå tilbake med opplysninger mot Meghan.

– Men det kommer jo ikke noe godt ut av å ligge i krig på denne måten. Ingen av dem har noe å vinne på dette.

SENDES PÅ TV3: Det er Oprah Winfrey som har gjort intervjuet med sine venner prins Harry og hertuginne Meghan. Foto: HARPO PRODUCTIONS / REUTERS

Kortsiktig sympati

Han er overrasket over at hertugparet har valgt å stille opp i et TV-intervju.

– Det amerikanske publikumet har ikke den samme nesegruse respekten for dronningen som britene, og er nok mer vennlig innstilt overfor Meghan, men i sum tror jeg det bare vil være kortsiktig sympati de får ut av dette, sier kongehuseksperten.

– Det er ingen tvil om at prins Harry har fått dype sår i sin oppvekst, og han har vært opptatt av at Meghan ikke skal havne i samme situasjon som moren Diana, men her virker det som har tenkt å begå den samme tabben.

KONGEHUSEKSPERT: – Dette kan bli stygt, sier forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Doble signaler

Jenny Alexandersson tror den store interessen skyldes at konflikten nå er i ferd med å nå sitt klimaks.

– Men også en fascinasjon for dette paret. Dette er jo et par som sender så doble signaler at det er helt fascinerende. De forlater kongefamilien for å få mer privatliv, og så velger de å flytte til Los Angeles, som kanskje er det mest paparazzi-tette stedet i hele verden!

Hun synes det mest spennende blir å høre hva Meghan kommer til å si.

– For Harry er det jo snakk om hans egen familie, så det er vel tross alt litt begrenset hva slags mottrekk de kan komme med, men jeg er spent på hva det kan lede til hvis Meghan virkelig går til angrep.

Det britiske kongehuset er ikke kjent for å komme godt ut av TV-intervjuer. I 2019 fikk Prins Andrew gjennomgå i pressen etter et intervju der han forsvarte sitt vennskap med overgriperen Jeffrey Epstein og viste lite sympati for overgrepsofrene. Han kunngjorde samme år at han trakk seg fra alle kongelige plikter.

I 1994 ga prins Charles et intervju der han innrømmet å ha bedratt Diana med Camilla, og året etter stilte Diana opp i det som ble et verdenskjent intervju på BBC, der hun åpnet opp om skilsmissen fra Charles, og fortalte om både sin egen og ektemannens utroskap.

Alexandersson forventer at britiske tabloider kommer til å rapportere om dette intervjuet i en uke etterpå.

– Det blir spennende å se hva som vil skje videre etterpå. Jeg tror det britiske hoffet er så erfarne med skandaler, at de kommer til å stå stødig også i dette, så det det interessante er hvor Harry og Meghan går videre, sier Alexandersson.

I Norge sendes intervjuet på Mandag på TV3.