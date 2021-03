SERIØS: Influenceren er kjent for å dele personlige opplevelser, og i den siste videoene ønsker han å fortelle hvor mye livet hans endret seg i 2020. Foto: Skjermdump YouTube

Ofret fotballkarriere for TikTok

Noah Beck (19) forteller fansen at han ofret muligheten til å bli en profesjonell fotballspiller da han ble en del av «Sway House» og satset på TikTok.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Valget om å legge fotballskoene på hyllen, var ikke enkelt.

– Det er et av de tøffeste valgene jeg har tatt i livet, sier han.

Den amerikanske 19-åringen har på rekordtid blitt en av de største på TikTok. Han begynte å poste videoer tidlig i 2020, og har nå over 26 millioner følgere, skriver Dexerto.

I løpet av noen måneder er livet han helt snutt på hodet, forteller han i sin nyeste YouTube-video. På utsiden har det sett ut som influenceren har vært sikker i valget sitt, men han sier det var vanskelig å droppe livet han hadde sett for seg.

– Jeg valgte mellom drømmen og lidenskapen min, om å være en profesjonell fotballspiller, sier han.

Egentlig skulle han dra for å prøvespille for flere lag i Europa i løpet av fjoråret, blant annet Danmark, men alt ble avlyst da coronapandemien startet.

– Alt skjer av en grunn. Det kom en ny mulighet for meg, sier Beck som legger til at det var med blandede følelser han ga slipp på fotball-livet og droppet ut av universitetet.

Hadde fotballstipend

Beck forteller at han ble veldig opptatt av fotball da han var yngre og at han kom til et punkt hvor han så for seg å kunne leve av sporten. Han var også lagkaptein for opplæringsprogrammet til det amerikanske fotballaget i Ungdoms-OL frem til 2017.

Flere universiteter skal ha tatt kontakt med han da han skulle studere. I USA er det vanlig at sportstalenter får stipend. Noah begynte å studere på University of Portland med fult fotballstipend, men i starten av coronapandemien endret alt seg.

Endret seg under corona

Med flere forelesninger på nettet startet han en konkurranse med søsteren om hvem som kunne få flest følgere på TikTok. Det endte med at han ble svært populær.

Til slutt fikk han tilbudet om å bli en del av kollektivet «Sway House», hvor flere influencere bor sammen for å skape innhold til sosiale medier.

– Da denne muligheten kom og jeg måtte tenkte på det i flere uker, sier han.

Etter å ha fått støtte av foreldrene sine og etter å ha vært på et besøk i «Sway House» i L.A valgte han seg for droppe ut av universitetet for å satse på TikTok.

– Det er så mange muligheter. Nå er jeg her og lever et fantastisk liv. Alt skjer av en grunn og jeg savnet fotball, men jeg er utrolig takknemlig for mulighetene jeg har fått.

I oktober ble det kjent at han her sammen med tiktoker Dixie D'Amelio. Tidligere i år reagerte TikTok-paret negativt etter at de ble lurt av youtuber Bryce Hall.

Nettstedet Dexerto skriver at Beck er et tydelig eksempel på hvor fort enkelt blir kjent gjennom TikTok.