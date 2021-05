OPPGITT: Marius Widerøe i Konsertsystemer AS er en av mange som fremdeles venter på oppgjør fra Kulturrådet om midler fra kompensasjonsordningen fra september og frem til jul i fjor. Foto: Konsertsystemer

Har ventet i ni måneder på støtte fra Kulturrådet

Et 40-talls bedrifter har ennå ikke fått svar fra Kulturrådet på søknadene om midler fra kompensasjonsordningen for september til desember i fjor.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes det er ganske spesielt at vi skal få støtte for tapte inntekter mer enn åtte måneder etter at inntekten skulle vært tjent, sier Marius Widerøe i Konsertsystemer AS.

Widerøe er også styreleder i Bransjeforeningen for sceneteknisk personale, BFSP.

– Vi er ett av de selskapene som hverken har fått svar - eller hørt noe som helst - angående søknaden vår for september, ei heller for perioden oktober til desember. Dette selv om vi har purret tre ganger til Kulturrådet, samt at jeg har sendt mail til Kulturdepartementet, senest tirsdag, forteller Marius Widerøe.

På grunn av manglende svar fra Kulturrådet har det oppstått flere komplikasjoner som han mener de neppe er alene om, blant annet i forbindelse med forpliktelser overfor bank, revisor og regnskapsfører.

– Våre regnskap har vært klart i flere måneder allerede, men vi får ikke lukket regnskapet før vi vet hva Kulturrådet svarer med tanke på våre søknader, ettersom de vil påvirke vårt resultat betydelig, sier Widerøe som senest denne uken fikk purring på regnskapstallene fra sin bank Nordea.

– Vi har normalt en årsgjennomgang med Nordea i begynnelsen av juni hvert år for å se på behov for de neste 12 månedene. Dette møtet må tas etter at revisor har revidert tallene, noe som ikke har skjedd i år ettersom vi fortsatt venter på Kulturrådet, sier han.

Bjørn Heiseldal i Thalia Teater har holdt ærverdige Chat Noir stengt i over et halvår nå og merker hvordan frustrasjonen vokser.

– Jeg har søknad inne på kompensasjon for oktober-desember 2020 for både Thalia og Chat Noir. Jeg har ikke fått svar på noen av dem, men stadige krav om mer dokumentasjon - ofte med bare 48 timers frist, mens de selv sitter 48 dager uten å se ut til å plages nevneverdig av det faktum, bemerker Heiseldal.

Også Hege Strand i Trondheim Lyd kjenner på motløsheten.

– For vår del skaper disse konstante forsinkelsene uforutsigbarhet. Det er vanskelig å legge planer for både likviditet og hvilke valg vi skal ta for å sørge for at vi står der på den «andre siden». For meg personlig, som leder, så er den konstante uroen jeg føler på utrolig slitsom, sier Strand.

Som med Konsertsystemer AS får hennes selskap heller ikke ferdiggjort årsregnskapet og må søke om utsettelse både for dette, samt for skattemeldingen som egentlig skal leveres inn denne uka.

- Dette betyr at både vår regnskapsfører og vårt revisorfirma må utsette sitt oppdrag for oss, og alt må stå på vent til Kulturrådet har tid til å behandle søknadene. Hvis vedtak ikke kommer før i juli, så vet jeg faktisk ikke hva vi gjør. Vårt revisorselskap er klare på at støtte for 2020 skal med i regnskapet for 2020, sier Hege Strand.

Thomas Hansen i Kulturrådet skriver i en epost til VG at han forstår godt at forsinkelsene oppleves som frustrerende, og at dette er viktige midler for sektoren, samt at de fleste heldigvis fikk svar betydelig raskere enn de rundt 40 søknadene som står igjen.

– For oktober-desember ble saksbehandlingen utsatt fordi tolkningen av forskriften ble endret etter at søknadene var kommet inn. Derfor måtte det legges inn en ekstra søknadsrunde etter påske, og endelig søknadsfrist her var ikke før 26. april. Mer enn 700 vedtak er nå sendt ut på denne runden, av totalt over 1000 søkere, og de neste par hundre er klare til å bli sendt ut i løpet av kort tid, skriver Hansen.

– Kan Kulturrådet garantere at alle har fått svar innen fristen for innlevering av skattemelding og årsregnskap går ut?

– Vår ambisjon er at alle skal ha fått svar innen den tid. Men for en del søkere vil dette i stor grad være avhengig av at vi får tilsendt - og gått gjennom - den dokumentasjonen vi trenger. Derfor er det vanskelig å gi en garanti.