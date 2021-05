Foto: Amy Sussman / Invision / AP

Kaller opp konsertarena etter Avicii: − Jeg tror han hadde vært veldig stolt

Den kjente konsertarenaen Globen i Stockholm bytter onsdag navn til Avicii Arena.

Av Ingrid Hovda Storaas

Arenaen blir dermed oppkalt etter den verdenskjente svenske DJ-en og musikkprodusenten Tim Bergling, kjent som Avicii. Han døde i april 2018, 28 år gammel.

– Vi gjør dette for å sette fokus på psykisk helse blant unge, sier Andreas Sand ved Stockholm Live, som driver arenaen, til Aftonbladet onsdag morgen.

Aviciis foreldre startet stiftelsen Tim Bergling foundation etter sønnens død, og navnebyttet skjer i samarbeid med dem.

– Dette følte som en stor mulighet for oss til å nå ut med det vi vil jobbe med, unges psykiske helse, sier Aviciis far Klas Bergling til Aftonbladet.

Hyllestkonserten til ære for Avicii 5. desember 2019 ble holdt i nettopp Gloen i Stockholm:

I år er det ni år siden Avicii selv spilte i Globen, forteller faren.

– Jeg vet at det var et veldig stort og avgjørende øyeblikk for Tim. Jeg husker hans glade ansikt når jeg kom til den lille leiligheten hans i Kammakargatan og vekket ham på sengen med kveldsavisenes anmeldelser. Jeg tror det hadde betydd mye for Tim at dette landemerket kalles Avicii Arena, sier han til Expressen og legger til:

– Jeg tror han hadde vært veldig stolt. Eller, det vet jeg at han hadde vært.

Bergling forteller at de – dersom coronapandemien tillater det – har planer om å holde en konsert med tema psykisk helse blant ungdom i Avicii Arena 5. desember.