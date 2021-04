PRINSEBRØDRE: Prins Harry og Prins William, her på slottsbalkongen i 2018 under en Royal Air Forcke-markering. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Nye detaljer om begravelsen: Harry og William skal ikke gå sammen bak kisten

Dronning Elizabeth (94) har bestemt at prins William (39) og prins Harry (36) skal ha avstand til hverandre i begravelsesfølget lørdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brødrene, som tidligere var svært nær hverandre, har fått et anstrengt forhold. Det ble forsterket etter det omstridte intervjuet prins Harry og hans kone, hertuginne Meghan (39), gjorde med Oprah Winfrey i forrige måned.

Nå melder Sky News og flere andre britiske medier at William og Harry ikke skal gå ved siden av hverandre bak kisten til bestefar prins Philip når den fraktes fra Windsor Castle til St George's Chapel.

Prinsesse Annes sønn, Peter Phillips – avdødes eldste barnebarn og Harry og Williams fetter – skal gå mellom dem.

Også på vei inn i kapellet skal de ha avstand. Peter Philips skal gå ved siden av prins William, mens prins Harry er henvist til raden bak, på motsatt side av sin bror.

Buckingham Palace har opplyst at dronning Elizabeth, som for øvrig fyller 95 år onsdag i neste uke, skal sitte for seg selv under seremonien. Hun kommer til å bære munnbind.

BESTEFAR: Prins Philip med barnebarna, prins William og prins Harry, i 2006. Brødrene får ikke bære uniform lørdag. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

William og Harry var bare 15 og 13 år da de gikk sammen bak morens kiste i 1997. Nå er det over ett år siden Harry og William sist ble avbildet sammen.

Denne ukens besøk i hjemlandet er det første for Harry siden mars i fjor. Han gikk rett i karantene da han landet søndag.

Harry forventes å fly hjem til USA, til sin gravide kone og sønnen Archie, rett etter begravelsen.

Torsdag ble det kjent at kun 30 spesielt utvalgte får delta i begravelsen.

Ikke uniform

Dronningen har i tillegg bestemt at ingen av de kongelige skal bære uniform. Britiske medier tolker beslutningen om å bryte tradisjonen som en hensynsfull gest overfor prins Harry.

Han mistet sin kongelige posisjon da han trakk seg ut av kongehuset for litt over et år siden, og ville derfor ha blitt den eneste uten uniform i begravelsen.

Mennene får bære medaljer. De kvinnelige gjestene skal iføre seg kjoler passende for dagtid.

BBC endret sendeskjemaet da prins Philip døde fredag for en uke siden – 99 år gammel. Den enorme mediedekningen fikk mange briter til å reagere, og 109.741 sendte klage. Statskanalen har likevel satt av fem timer til begravelsen.