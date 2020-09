SNIPP, SNAPP, SNUTE: Jostein Grav er ute av «Farmen» etter å ha tapt søndagens tvekamp mot Kjetil Kirk. Foto: Alex Iversen, TV 2

Jostein Grav ute av «Farmen» etter kjempekrangel: – Glad jeg kom meg ut derfra

«Farmen»-deltageren (58) ble kalt «13 år i hodet» og måtte til slutt reise hjem.

Oppdatert nå nettopp

Høstens første «Farmen»-uke er ved veis ende, og søndag var det Jostein Grav som måtte forlate konkurransen etter en nervepirrende tvekamp i øksekast mot Kjetil Kirk (27).

Tidligere i uken var det nettopp Grav som ble valgt til førstekjempe av storbonden Daniel Viem Årdal (30). I etterkant av valget havnet den nå hjemsendte 58-åringen i heftig munnhuggeri med storbonden, som til slutt ga ham ordre om å forlate plassen der de andre deltagerne jobbet på spreng med ukeoppdraget.

– Jeg har jo sett de første episodene, og må si at jeg i ettertid er veldig glad for at jeg kom meg ut derfra. Ungdommene dannet en gruppering som var vanskelig å bryte igjennom, forteller den hjemsendte deltageren til VG.

– Det ville blitt et forferdelig mareritt etter hvert, legger han til.

Husker du denne? Flere la merke til noe som skurrer i traileren til TV 2s «Farmen Kjendis» i vinter:

Grav, som er bosatt i Hobøl i Viken fylke, forteller at han gikk inn i «Farmen» med et mål om å vinne. Han mener han raskt skjønte at han kunne klare det også.

– Fordi jeg er håndverker og hadde mye å bidra med. Jeg var en ressurs for laget, og da tenkte jeg at de ville ta vare på meg til det nærmet seg finaleuke, sier han.

– Men da disse grupperingene oppsto, som gjorde at gamle folk ikke engang fikk sove om nettene, skjønte jeg at jeg på et eller annet tidspunkt ville blitt så utkjørt av å være der at jeg kanskje selv hadde bedt om å få reise hjem. Så for min egen helse og fremtid var det kanskje greit å ryke. Selv om jeg der og da var lei meg.

Én av grunnene til at det var nettopp Grav som ble valgt til førstekjempe, skal ha vært at storbonden mente at han forsøkte å sabotere ved å tilbakeholde informasjon om ukeoppdraget.

– Men det gjorde jeg ikke. Samtidig var det han som var storbonde og som gikk igjennom hele oppdraget med mentor.

Grav sier han sa til storbonden at han skulle jobbe videre – på den betingelsen at han fikk en unnskyldning for å ha blitt anklaget for sabotasje.

– Den unnskyldningen fikk jeg aldri, og det var grunnen til at jeg la ned jobben.

«Farmen»-innspillingen er ennå ikke avsluttet, og VG har dermed ikke mulighet til å kontakte andre enn den som ryker ut – siden det ville avslørt programinnhold. Det er grunnen til at Daniel Viem Årdal ikke uttaler seg til VG i denne saken.

I søndagens episode ble det også klart at ukeoppdraget ikke ble godkjent. I programmet sa Årdal følgende:

– Nå må vi dra på markedet uten penger, og vi lykkes ikke – enkelt og greit fordi vi har en som heter Jostein, én som ikke gidder jobbe når han blir valgt til førstekjempe.

Årdal fortsatte:

– Det er Jostein som kan mest om den porten vi ikke fikk godkjent, og det er han som kan mest om snekringen. Hadde han ikke vært 13 år i hodet sitt, satt seg på bakbeina og bare forstyrret og laget rykter på gården etterpå – så hadde vi greid dette oppdraget. Jeg gir all skyld til Jostein.

les også Mads Hansen om egen bokutgivelse: – Jeg diskuterte det med TV 2 i forkant

VG konfronterer «Farmen»-Jostein med utsagnene fra Årdal før han selv har sett det på TV:

– Sier han det? For å si det sånn: Det sier vel mest om Daniel. Jeg tror ikke jeg har noen annen kommentar enn det, sier han, før han likevel fortsetter:

– På tre forskjellige tidspunkter spurte jeg ham om han kunne be om unnskyldning for å ha hevdet at jeg saboterte ukeoppdraget. Det var han ikke interessert i. Da sa jeg til ham at når han beskylder meg for sånt, da ønsker jeg heller ikke delta i arbeidet.

Jostein sier at hans plan var å komme tilbake og spørre om å bli førstekjempe én gang til – for så å velge Daniel som andrekjempe.

– Han såret meg så mye at jeg tenkte at den kampen skal jeg på et eller annet tidspunkt ta.

STILLE FØR STORMEN: Kjetil Kirk og Jostein Grav smilte bredt før søndagens tvekamp tok til. Foto: Alex Iversen, TV 2

Rett før søndagens tvekamp spurte programleder Mads Hansen storbonden om hva som egentlig gikk galt.

– Helt på slutten mistet vi et sterkt ledd i Jostein, som ikke ville være med å bidra, svarte Årdal.

– Var ikke det en kalkulert risiko du tok da du valgte ham? fulgte programlederen opp med.

– Du må ta noen sjanser her inne, og jeg har full forståelse for at han ikke vil bidra for å gi meg en kniv når jeg valgte ham til førstekjempe. Det skjønner jeg.

les også Eilev Bjerkerud bekrefter både kjæreste og baby

– Hva synes du om måten han snakket til deg på i krangelen dere hadde på onsdag?

– Altså, jeg er jo en «ertekrok». Jeg har glimt i øyet, og der og da brydde jeg meg egentlig lite om det, svarer Jostein.

– Men det er klart, når jeg ser det på TV i ettertid, synes jeg det ser litt ekkelt ut. Veldig mange har ringt meg også. De spør hvordan det går med meg, og om jeg har det bra etter å ha vært igjennom det der. Noen føler at det var litt stygt.

Jostein forstår ikke strobondens behov for å jage ham bort fra plassen.

– Akkurat det synes jeg ble for dumt, sier «Farmen»-deltageren, som medgir at han tok seg litt nær av det.

– Det er jo ikke noe morsomt å bli skjelt ut når du føler du bidrar hardt for at jobben skal bli ferdig. Sånn sett var det vondt, jeg er tross alt bare en vanlig mann som skal prøve å utføre en jobb og få oppdraget i havn. Men som ender opp med å få så mye dritt ved å bli beskyldt for at jeg ønsker at oppdraget ikke skal bli ferdig.

MUNNHUGGERI: Daniel Viem Årdal og Jostein Grav kom ikke veldig godt overens på «Farmen». Det gikk hardt ut over sistnevnte. Foto: Alex Iversen, TV 2

Selv om det ble en tidlig «Farmen»-exit, gikk ikke 58-åringen helt i kjelleren.

– Jeg tok tapet med fatning. Men jeg gikk høyt ut verbalt sett og valgte Kjetil fordi han er bygutt. Det var pinlig å tape, men jeg ble nervøs og spent i den settingen. Jeg var sikker på at jeg skulle ta det.

Men: Det var kanskje like greit at det gikk som det gikk, erkjenner han.

– Hadde jeg kommet inn igjen på gården, ville det blitt «pepper» mellom Daniel og meg, sier Jostein Grav lattermildt til VG.

Publisert: 27.09.20 kl. 22:04 Oppdatert: 27.09.20 kl. 22:23

Les også