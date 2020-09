OMSTRIDT: Hertuginne Meghan og prins Harry i Royal Albert Hall i London i mars. Foto: Simon Dawson / Reuters Pool

Undersøkelse: To av tre briter vil frata Harry og Meghan titlene

Ifølge en ny undersøkelse utført av bladet Tatler mener et flertall at prins Harry (36) og hertuginne Meghan (39) ikke bør få beholde sine kongelige titler.

Bare to uker etter at talkshow-verten Piers Morgan (55) gikk ut og mente at Harry og Meghan selv bør frasi seg titlene som hertug og hertuginne av Sussex, følger flere briter etter.

Ifølge en ny undersøkelse i regi av britiske Tatler, svarer 68 prosent av de spurte at de mener paret bør bli fratatt titlene. Harry og Meghan har allerede mistet retten til å kalle seg «Kongelige høyheter».

63 prosent av de spurte sier også at de mener amerikanske Meghan som del av den britiske kongefamilien ikke bør kommentere politikk i USA – noe hun og Harry nylig gjorde.

Undersøkelsen er utført blant 4174 voksne briter og gjennomført av analysefirmaet Savanta Comres.

Meghan og Harry har aktivt gått ut og oppfordret amerikanerne til å stemme. President Donald Trump på sin side, uttalte nylig at han «ikke er fan av Meghan».

Donald Trump om hertuginne Meghan: – Aldri kalt henne ekkel

«Meghan, hva blir det neste?», står det på forsiden av Tatlers novemberutgave, som kommer i salg 1. oktober. Et portrett av hertuginnen pryder coveret. Det er i denne utgaven undersøkelsen presenteres, men et utdrag er allerede publisert på nett.

35 prosent av de spurte skal ha konkludert med at de tror Meghan selv har politiske vyer og som mål å bli president i fremtiden.

Nye jobber

Etter at de trakk seg ut av kongehuset og flyttet til California – Meghans gamle hjemstat – i vår, bodde hertugparet midlertidig hos en Hollywood-venn. Nylig gikk de til innkjøp av en svært luksuriøs bolig i Santa Barbara.

Nylig inngikk Harry og Meghan en flerårig avtale med Netflix.

I sosiale medier er det flere som setter spørsmålstegn ved at prinseparet som valgte å forlate England og kongehuset for et mer tilbaketrukket liv, nå velger å kaste seg inn i underholdningsbransjen. Ifølge Daily Express mener mange at det nye TV-samarbeidet tvert imot vil føre paret inn i rampelyset for fullt.

Publisert: 26.09.20 kl. 07:02

