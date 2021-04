SUPERMODELL: Paulina Porizkova, her på lanseringen til Sports Illustrated Swimsuit Issue i New York i 2018. Foto: Evan Agostini / Reuters

Paulina Porizkova tar et oppgjør med kroppskritikk

Paulina Porizkova (55) var en av verdens mest berømte supermodeller på 80- og 90-tallet, men ikke alle liker at hun viser seg frem nå.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Den tsjekkisk-svenske modellveteranen deler hyppig bilder på Instagram, der hun har 334.000 følgere.

Men selv om 55-åringen var et populært trekkplaster for Sports Illustrated i sin tid, får hun ofte kritikk når hun nå velger å legge ut lettkledd-bilder. Heller ikke nærbilder uten sminke faller i god jord hos alle.

Langfredag sa Porizkova sin klare mening i «The Tamron Hall Show».

– I 20-årene ble jeg hyllet fordi jeg stilte opp i undertøy. Jeg fikk masse penger for det, og alle elsket meg, forklarer hun.

Hun mener selv at hun fortsatt ser «ganske bra ut» i undertøy.

– Men jeg blir angrepet med stygge kommentarer, selvsagt ikke fra alle, men ja – det er ganske stor dose med negativt.

Porizkova tror at endringen i folks holdninger skjer når en kvinne runder 40. Da blir det plutselig en del uskrevne regler å forholde seg til, mener hun.

– Jeg antar at man ikke ser fruktbar ut lenger, og at det er en overgangsalder-greie. Og kanskje har det med å gjøre at når du plutselig ser ut som noens mamma, da er det ikke tillatt å være sexy lenger. Du får lov til å være vakker, pen, tilstedeværende, sjokkerende og overraskende. Men ikke sexy.

Modellen postet også et innlegg etter at intervjuet ble sendt fredag, der hun peker på at kvinner både får kritikk om de ser ut som de er så gamle som de er, men også om de velger å fikse på utseendet kirurgisk.

«Jane Fonda, som har vært absolutt ærlig om sin måte å takle alderen på, vil bli invitert til et talkshow for å snakke om en ny film, men alt hun blir spurt om, er sine ansiktsløftninger.»

55-åringen skriver ofte om dette temaet sammen med bildene sine. Og flertallet av dem som kommenterer, skriver rosende meldinger. Mange takker.

Under et nakenbilde i februar fleipet Porizkova – med alvorlig undertone – om at hun for 30 år siden ble oppfordret til å ha på seg så lite som mulig, men at hun etter fylte 40 nok ikke ville fått annen oppmerksomhet enn en bot dersom hun spaserte naken rundt.

«Og etter 50 blir det stygt», forklarte Porizkova, som får høre ting som «Kle på deg, bestemor!», «Hungrer du etter oppmerksomhet?», «Litt desperat, eller?» og «Du er patetisk».

Porizkova, tidligere programleder for amerikanske «Top Model», stiller seg uforstående til hvorfor unge kvinner får applaus for å være sexy, mens modne kvinner får hets.

Samtidig mener hun å vite årsaken.

«På grunn av menn. Menn er biologisk programmert til å spre sin sæd i fertile containere som annonserer sin styrke i form ung alder», skrev modellen, som hevder hun konsekvent styrer unna Botox og kirurgiske inngrep.

VAR GIFT: Paulina Porizkova og Ric Ocasek, her på en premiere i New York i 2013. Foto: MARK LENNIHAN / AP

Porizkova giftet seg med den amerikanske The Cars-vokalisten Ric Ocasek i 1989. De to møttes da hun spilte i The Cars musikkvideo «Drive» i 1984.

Våren 2019 gikk de hver til sitt, etter 28 års ekteskap. Senere samme år, på høsten, døde han brått av en hjertefeil. Ocasek ble 75 år.

Det var hans fraseparerte kone som fant ham død i sengen. Paret har to sønner på 22 og 26 år.