Svein «Charter-Svein» Østvik var lørdag og demonstrerte mot blant annet coronarestriksjonene. Der kastet han munnbindet på bålet. Foto: HELGE MIKALSEN

SV Asker tar avstand fra «Charter-Sveins» munnbind-brenning: − Får stå for hans egen regning

Svein Østvik (59) er medlem av kommunestyret for SV i Asker. Lørdag brant han munnbindet i protest mot coronarestriksjonene.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– Det høres ikke helt bra ut, nei. Det får stå for hans egen regning. Jeg synes politikere skal være lojale mot de restriksjonene som er pålagt alle innbyggerne. Det sier seg selv, sier Martin Berthelsen, gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Asker kommunestyre.

Omtrent 200 mennesker møtte lørdag opp på Eidsvoll plass for å blant annet å protestere mot coronarestriksjonene. Blant dem var artist og TV-personlighet Svein Østvik, bedre kjent som «Charter-Svein».

I midten av folkemengden sto en bålpanne hvor demonstrantene kunne se munnbind gå opp i flammer. Østvik kastet selv masken.

– Jeg er her i dag for å vise sympati med dem som synes det har gått for langt, det synes jeg også, sa Østvik til VG i en av pausene mellom appellene på scenen.

Østvik er i utgangspunktet varamedlem i kommunestyret i Asker, men siden høstsemesteret har han også hatt permisjon av jobbrelaterte årsaker. Det forteller Berthelsen.

– Han er jo en passiv støttespiller. Vi synes det er hyggelig at han har vært med. Han er en som representerer en type folkelighet, og en sympatisk fremtoning som er gunstig for partiet. Jeg anser ham for å være en veldig sympatisk og en likandes person, sier Berthelsen, og legger til:

– Det han uttaler her, gjør han helt og holdent som privatperson. Dette representerer ikke Asker SVs syn når det kommer til coronatiltak.

Østvik er enig i at dette er hans private meninger.

– Dette i går er personlig fra meg, og har ingenting med noen andre å gjøre, skriver han i en SMS til VG.

Berthelsen påpeker at Østvik først og fremst er identifisert som «Charter-Svein», ikke som «SV-Svein». Berthelsen var ikke informert om Østviks munnbind-brenning før VG ringte ham søndag.

– I Asker har jeg stadig hevdet at coronatiltak skal være faglig begrunnet, og ikke gjenstand for politiske vurderinger.

– Det er det ikke alle som er enig med deg i?

– Det tyder på at det ikke er det. Ordet pandemi skulle i seg selv utløse noen følelser om at vi står overfor en alvorlig situasjon, og en alvorlig situasjon krever drastiske tiltak, fortsetter SV-politikeren.

– Hva tenker du om protesten da?

– Jeg er sterkt uenig med dem som protesterer mot coronatiltakene. Det er jo ... Det er unødvendig å forklare hvorfor.

Innad i eget parti finnes også de som ønsker strengere tiltak, forklarer Berthelsen, og påpeker nok en gang at Østviks uttalelser lørdag ikke representerer SVs syn på saken.

– Det du forteller meg nå gjør det nødvendig å ta dette opp på styrenivå. Vi må diskutere om det skal ha noe å si for vår holdning til ham. Sånn på stående fot tror jeg ikke det blir konklusjonene, men vi får se om det har ringvirkninger. Hvis hans markering her reflekterer negativt på Asker SV, da må vi jo markere en holdning, avslutter Berthelsen.

Østvik var sist å se på TV som en av deltagerne på «Torpet» som går på TV 2. I programmet kjempet flere norske kjendiser om en plass på «Farmen kjendis»-gården. Det var gjennom TV 3-programmet «Charterfeber» han først ble kjent.