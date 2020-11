TIDLIGERE PASTOR: Carl Lentz er kjent som pastoren som har tiltrukket seg unge og kjendiser til kirken Hillsong i New York. Nå har han fått sparken. Foto: Bebeto Matthews / TT NYHETSBYRÅN

Kjendispastoren som døpte Justin Bieber har fått sparken

Lederen av megakirken Hillsong sin New York avdeling, Carl Lentz, har fått sparken for «moralsk svikt».

Nå nettopp

Kirken har tiltrukket seg superkjendiser som Justin Bieber og Kourtney Kardashian. Nå har dens kanskje mest kjente pastor, Carl Lentz, fått sparken.

Det skriver kirken på sine egne hjemmesider.

– I dag har vi avskjediget Pastor Carl Lentz. Det var ikke en enkel avgjørelse og ble gjort til det beste for alle, også Pastor Carl, skriver grunnlegger og seniorpastor Brian Houston.

Hillsong har kirker i 30 land over hele verden, og rundt 150.000 mennesker deltar på gudstjenester der ukentlig, ifølge nettsiden deres. Lentz var seniorpastor i New York-kirken.

Videre skriver han at sparkingen kommer som følge av pågående diskusjoner om problemer ved Lentz' lederskap, tillitsbrudd, i tillegg til en nylig avsløring av moralsk svikt.

Houston utdyper ikke hva det dreier seg om, og skriver at kirken ikke kommer til å gi noen ytterligere kommentarer om saken.

Døpte Bieber i et badekar

Lentz sitt vennskap med Justin Bieber, har bidratt til både Hillsong og Lentz sin popularitet, skriver The New York Times. Lentz og Bieber har vært så nære at Bieber til og med flyttet inn hos Lentz en kort periode i 2014.

Dette bildet delte Bieber i juli 2017:

Bieber ble også døpt av pastoren i badekaret til basketballspilleren Tyson Chandler. Årsaken var at Chandler hadde et spesialtilpasset badekar som var stort nok til at Bieber kunne døpes i det.

Hillsong legger til at Lentz har gjort mye bra for Hillsong, og at Lentz og hans kone Laura har et hjerte for mennesker.

– Gud vil finne en annen måte å bruke Carl utenfor Hillsong. Vi ønsker ikke å underspille det gode arbeidet han har gjort her, skriver Houston.

New York Times, som også omtaler saken, har prøvd å få en kommentar fra Lentz, men han har ikke besvart deres henvendelser skriver avisen.

Publisert: 05.11.20 kl. 17:35