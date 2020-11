OPPTREDEN: John Legend tok med kona og barna ut på scenen mandag kveld. Foto: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

John Legend tok med Chrissy Teigen på scenen: − Tøffe tider

John Legend og Chrissy Teigen la familietragedien til side for å opptre på et arrangement til støtte for visepresidentkandidat Kamala Harris.

– Jeg vil sende en «shoutout»! Faktisk, kan ikke du komme på scenen, baby?

Dette sa John Legend fra scenen på et rally for den demokratiske visepresidentkandidaten senator Kamala Harris mandag kveld.

Og ut kom hans kone, Chrissy Teigen, og deres små barn, melder CNN.

Teigen la til side den ferske familietragedien for å bli med mannen John Legend på en opptreden i Philadelphia.

Hun og mannen mistet barnet sitt halvveis i svangerskapet, og mandag var de begge på scenen til støtte for demokratene før det amerikanske valget.

John Legend opptrer ved siden av sin kone og sine barn 2. november på et Biden-rally i Philadelphia. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Teigen har i ettertid av tragedien, som skjedde for litt over en måned siden, vært åpen om sorgtiden som har fulgt. 34-åringen har også kommet tilbake til sosiale medier.

Mandagens valgarrangement ble modellens første offentlige opptreden siden paret mistet barnet, Jack.

–Jeg vil at dere skal se at konen min er her. Datteren min, Luna, er her. Min sønn, Miles, er her. Vi lærer våre unge mennesker tidlig å delta i demokratiet, sa Legend fra scenen.

På Twitter har stjernen postet et klipp fra opptredenen. Her er ikke Teigen og barna med, men han snakker om valget i USA og skriver i Twittermeldingen:

– Talen min går til Joe Biden og Kamala Harris. La oss ende dette nasjonale marerittet.

– Jeg vil spille en spesiell sang som jeg viet kona mi for en liten stund siden, sa Legend fra scenen.

Sangen han dedikerte til Chrissy Teigen på Billboard Awards heter «Never Break».

– Jeg skrev denne sangen som en hyllest til forholdet vårt og det faktum at kjærlighet kan få oss gjennom alle slags tøffe tider, sa han.

– Vi vet at hele nasjonen går gjennom tøffe tider akkurat nå. Denne sangen heter «Never Break».

Publisert: 04.11.20 kl. 10:21

