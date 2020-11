FIKK STOR KLEM: Karianne Vilde Wølner er ute av «Farmen» etter å ha tapt søndagens tvekamp mot sin venninne, Karianne Kopperstad. Foto: Alex Iversen, TV 2

Karianne Wilde Wølner ute av «Farmen»: − Jeg ble lurt trill rundt

«Farmen»-deltageren (26) mener hun etter tvekampen fikk beskjed om at «Torpet» ikke fantes. Så kom kontrabeskjeden.

Nå nettopp

En ny «Farmen»-uke er over, og søndag var det Karianne Vilde Wølner som måtte forlate gården etter å ha tapte tvekampen i kunnskap mot bestevenninnen sin der inne, Karianne Kopperstad (27).

– Det var ikke noe seiersbrøl fra min side. Det var landesorg, forteller Kopperstad, som ga venninnen en god klem før hun forlot tvekampplassen.

Til VG forteller taperen av kunnskapskonkurransen, Kariann Vilde Wølner, som nå går inn i sidekonkurransen «Torpet», at situasjonen rundt coronaviruset gjorde at «Farmen».-deltagerne aldri helt visste om «Torpet» fantes akkurat i år.

Men:

– Vi satt der inne og planla at én av oss skulle vinne «Torpet» og komme tilbake igjen. Men vi fikk beskjed om at vi ikke fikk snakke om det på kamera, fordi seerne ikke vil skjønne hva vi snakket om når vi snakket om det. Vi ble usikre. Men jeg var fast bestemt på at jeg ville inn dit.

Sett denne? Karianne Vilde Wølner har vært på TV før:

Etter å ha tapt søndagens tvekamp gravde hun seg dermed ikke helt ned. 26-åringen følte seg nemlig ganske sikker på at «Torpet» fortsatt eksisterte.

– Da jeg røk smilte jeg og ga uttrykk for at jeg jo skulle dit, men produsenten sa til meg at «Nei, Karianne, Torpet finnes ikke». Jeg spurte om hun tullet, og da fikk jeg beskjed om at hun ikke gjorde det og at hun skulle kjøre meg tilbake til hotellet, sier hun.

Praten med produsenten skal ha funnet sted rett etter tvekampen, og litt før hun møte programleder Mads Hansen (36) i skogen.

– Så da jeg hadde praten med Mads var jeg litt sjokkert, det hadde gått opp for meg at jeg var ute av alt og at jeg skulle til hotellet. Jeg ble helt satt ut da han sa jeg hadde muligheten til å kjempe meg tilbake. Og det er derfor jeg blir så glad når han sier det. Jeg ble lurt trill rundt.

– Får alle deltagerne den beskjeden får å skape et overraskelsesmoment tror du?

– Nei, jeg tror det handler om at jeg tok opp «Torpet» flere ganger. Jeg og Karianne hadde jo snakket så my om at jeg skulle komme tilbake, og at vi skulle være i finaleuken sammen, mener «Farmen»-deltageren.

KUNNSKAP: Uke 7 av «Farmen» ble avsluttet med en kunnskapskonkurranse mellom to venninner. Foto: Alex Iversen, TV 2

Til VG forteller presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, at deltagerne selvsagt er bevisst over at «Torpet» kan finnes.

– Men de får ikke vite at det faktisk eksisterer før Mads forteller dem det noen minutter etter at tvekampen er over. Dette er for å holde på spenningen og bevare et moment av overraskelse, forteller Iversen, som legger til at Wølner var veldig nysgjerrig på om «Torpet» eksisterte.

les også Ny ordkrig i «Farmen»: – Hun prøvde å psyke oss ned når kameraene ikke var der

– På vei til intervju ble hun fortalt at etter at hun hadde snakket med Mads ville hun kjørt til det stedet hun skulle tilbringe natten. Hun tok nok dette som at «Torpet» ikke fantes, og at hun var på vei til hotellet.

Til slutt ble det altså «Torpet» for Karianne Vilde Wølner. Likevel syntes hun det var trist å måtte forlate «Farmen»-gården.

GOD STEMNING: To venninner måtte møte hverandre til tvekamp i «Farmen», men det smilene satt likevel løst. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg tenkte «Shit, jeg har vært med alle disse folkene i syv uker». Det var skikkelig rart å måtte forlate gården. Samtidig syntes jeg det var fint at Karianne tok seg videre, og det sa jeg flere ganger også- at hun fortjente det mest, forteller hun til VG.

Tvekampvinner Karianne Kopperstad er glad for at hun vant kampen, men hadde samtidig medfølelse med venninnen.

– Det var skikkelig trist. Da hun dro var vi helt tomme, det var rart., sier hun.

Publisert: 08.11.20 kl. 22:06

Les også