RART: Helene Olafsen synes det er litt rart at Stian Blipp forlater «Senkveld». Foto: Mattis Sandblad

Helene Olafsen: Vet ikke hva som skjer med «Senkveld»

Stian Blipp forlater «Senkveld». Nå uttaler Helene Olafsen seg til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Stian slutter etter sesongen, skriver Helene Olafsen på Instagram.

Onsdag ble det klart at Stian Blipp forlater «Senkveld» etter sesongen. Hva som vil skje med programmet, og hvem som eventuelt overtar for Blipp er enda ikke sikkert. Det som er sikkert er at Blipp forlater «Senkveld» for å fokusere på sitt eget soloshow.

TV 2 bekrefter: Stian Blipp slutter i «Senkveld»

– Hva skjer med «Senkveld» til høsten?

– Det vet ingen akkurat nå, skriver Olafsen i en SMS til VG.

Hun svarer det samme på spørsmål om hvorvidt det vil bli mer «Senkveld» i det hele tatt.

Olafsen har visst en liten stund at Blipp skulle slutte, skriver hun selv. Nå er planen å lage «13 fine programmer» til våren. I tillegg er Olafsen positiv til en kommende sommerferie.

– Deretter blir det jo spennende da – noe nytt blir det uansett, og det er jo gøy å tenke på, skriver hun til VG.

USIKKER: Helene Olafsen vet ikke hva som skjer med «Senkveld» til høsten. Foto: Janne Møller-Hansen

På Instagram har hun også uttalt seg:

– Klart det er litt rart, skriver Olafsen om exiten.

Heller ikke tidligere «Skal vi danse»-vinner later til å vite hva som skjer til høsten.

– Vi får se! Sees uansett 13 fredager fremover med nydelige folk på besøk, skriver hun videre.

Også Blipp har etter gårsdagens nyheter uttalt seg på Instagram.

– Dette er en helt udramatisk avgjørelse fra min side som ikke har bakgrunn i noe vondt blod, dårlig stemning eller uenigheter. Gjengen i senkveld er en liten familie som er i skyttergravene sammen hver uke hele året for å lage nytt program hver fredag. En gjeng jeg er utrolig glad i, skrev Blipp.

Blipp sa følgende til VG onsdag:

– Det er veldig veldig vemodig og skulle si takk og farvel til det miljøet der, og alt vi har gjort sammen, men samtidig fint, for jeg gjør noe jeg har hatt veldig lyst til å gjøre en god stund.