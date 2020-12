UTE: Jesy Nelson vil ikke lenger være medlem av den populære popgruppen «Little Mix». Foto: Scott Garfitt / PA Wire

Melder seg ut av «Little Mix»

En måned etter at hun tok permisjon fra popgruppen, melder Jesy Nelson (29) at hun melder seg helt ut.

Nå nettopp

– Sannheten er at det konstante presset som kommer fra å være i en jentegruppe og leve opp til forventninger har vært tøft for min psykiske helse, forklarer Nelson om avgjørelsen.

Hun ble stjerne over natten da gruppen «Little Mix» vant X-Factor. På Instagram skriver sangeren at de siste ni årene har vært fantastiske, men at det nå er slutt.

– Det kommer en tid i livet hvor man må reinvestere i det å ta vare på seg selv i stedet for å fokusere på å gjøre andre glade, og jeg føler at det er på tide for meg å begynne den prosessen, skriver hun.

Popgruppen, som nå består av Jade Thirlwall, Perrie Edwards og Leigh-Anne Pinnock, slo gjennom da de vant X-Factor i Storbritannia i 2011.

Siden da har de sluppet seks album som nådde topplistene og fire hitsingler.

På Twitter skriver de gjenværende tre medlemmene at de de skjønner at nyheten vil være trist for alle tilhengerne deres.

– Vi elsker henne veldig høyt og er enige med at det er veldig viktig at hun gjør det som er riktig for hennes mentale helse. Vi nyter fortsatt vår «Little Mix»-reise, og vi tre er ikke klare for å ende den, skriver gruppen på Twitter.

I en dokumentar som kom ut i 2019 var Nelson svært åpen om den mentale påkjenningen det var å være i rampelyset. Med suksessen fulgte et ulevelig kroppspress og nettmobbing, som drev henne inn i et dypt mørke.

Se den gripende dokumentaren på VGTV her:

Publisert: 15.12.20 kl. 02:14

Les også

Mer om Nettmobbing X factor