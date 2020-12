TJENTE MEST: Youtuberen Randulle driver en spillkanal med nesten 170.000 abonnenter. Foto: Fredrik Hagen

Dette tjente norske youtubere i 2019

Sander Austaddale, også kjent som youtuberen «Randulle», topper VGs oversikt over de best betalt youtuberne i Norge i 2019.

Tirsdag morgen ble skattelistene lagt frem frem. I listene finner man hvor mye folk har tjent, hvor mye de betalte i skatt i fjor, samt hvor mye penger de har i formue. Se VGs oversikt over hva noen av de norske youtuberne tjente i 2019 nedenfor.

Agnete Husebye ble Årets influencer under VIXEN Awards 2019. Foto: Vidar Ruud

Victor Sotberg ligger høyt oppe på VGs oversikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Gunnen til at skattelistene er offentlige, er for å sikre et åpent samfunn der alle skal ha mulighet til å drive kontroll.

Listene gjør det mulig å peke på urettferdige gap mellom hva folk tjener. Mistenker man at noe ikke stemmer, som at naboen har et flott hus, men står oppført med null i inntekt, kan man også tipse skatteetaten.

Før kunne man søke anonymt i skattelistene, og da var det mye mer populært «å snoke». Nå får man opp hvem som har søkt etter seg. Etter at reglene ble endret i 2013 gikk antall søk i skattelistene ned fra 16,6 millioner i 2012 til 1,5 millioner i 2014.

Publisert: 08.12.20 kl. 09:47

