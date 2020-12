DEBATT: Kim Kardashian West under en panelsamtale i januar 2020, i forbindelse med lanseringen av dokumentaren «Kim Kardashian West: The Justice Project». Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Kardashian ber Trump om å omgjøre dødsstraff

Dagen før 40 år gamle Brandon Bernard skal henrettes, ber Kim Kardashian West president Trump en siste gang om å omgjøre den 20 år gamle dødsdommen.

I 2000 ble Bernard dømt til døden for medvirkning til drap på et ektepar i Texas året før, da Bernard var 18 år gammel. Etter 20 år i fengsel skal Bernard etter planen henrettes.

Kim Kardashian West er blant dem som nå ber president Donald Trump om å stoppe henrettelsen, som vil bli gjennomført torsdag 10. desember hvis dommen ikke blir omgjort.

Kardashian West, som har nærmere 68 millioner følgere på Twitter, har henvendt seg direkte til Trump i et siste forsøk på å få presidenten til å endre straffen.

SKAL HENRETTES: Brandon Bernard Foto: Stacey Brownstein / Federal Public Defender for the Western District of Washington

Legger press på Trump

Gjennom en rekke tweets har Kardashian West den siste tiden oppfordret følgerne sine til å ta del i en kampanje startet av Bernards forsvarsadvokater, som har som mål å skape oppmerksomhet rundt saken og legge press på myndighetene og Trump for å få endret straffen.

Kardashian West har tidligere engasjert seg for å få endret fengselsdommer, blant annet Alice Marie Johnson, som var dømt til livstid, men slapp ut av fengsel i 2018.

Tidligere i år skrev The New York Times at Kardashian West har blitt «en kraft innenfor strafferetten».

INFLUENCER: Kim Kardashian West holder et innlegg om fengselsreform i Det hvite hus i 2019. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Mot fem henrettelser til

Hittil i år er det gjennomført åtte henrettelser i USA, og ytterligere fem skal gjennomføres før Biden innsettes som president i januar neste år. En av dem som har blitt henrettet i år er Christopher Vialva, som ble ansett som hovedmannen bak drapet Bernard også er dømt for.

Biden har tidligere sagt at han vil avskaffe dødsstraff, men har ikke villet uttale seg om henrettelsene som skal gjennomføres før han blir president, ifølge The New York Times.

Publisert: 09.12.20 kl. 23:37

