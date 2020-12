LØSLATT: Skuespiller Lori Loughlin ble dømt i den mye omtalte universitetsskandalen. Her fra april 2019. Foto: Steven Senne / AP

TV-stjernen Lori Loughlin er løslatt

TV-stjernen Lori Loughlin (56) fikk tillatelse til å starte soningen tidligere for å kunne feire jul hjemme. Men julefeiring hjemme rakk hun akkurat ikke.

Etter å ha sonet straff i nesten to måneder for bedrageri, er «Under samme tak»-skuespiller Lori Loughlin (56) løslatt fra fengsel.

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet People.

Ifølge avisen ble Loughlin løslatt mandag morgen.

Det var i sommer at hun og designer-ektemannen Mossimo Giannulli (57) ble dømt til to måneders fengsel for bedrageri.

Bakgrunnen var den omfattende college-skandalen i USA, der stjerneparet og jukset seg til skoleplass for døtrene sine.

Opprinnelig skulle Loughlin starte soningen 19. november, men hun skal ha fått tillatelse til å starte tidligere for å kunne feire jul hjemme.

Loughlin startet soningen sent i oktober, men en julefeiring hjemme ble det altså ikke.

Derimot ser det ut til at hun rekker å komme hjem til døtrene før nyttårsaften.

En forutsetning for avtalen er at Loughlin ikke skal søke om å få forkortet tid bak murene som følge av coronapandemien.

Ektemannen skal ikke ha søkt om å starte soningen tidligere.