Foto: Chris Pizzello / Invision

Ellen DeGeneres kaller medieoppmerksomheten «kvinnefiendtlig»

I sitt første intervju etter nyheten om at hun gir seg som talkshow-vert, kaller Ellen DeGeneres den negative medieoppmerksomheten «orkestrert» og «kvinnefiendtlig».

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Onsdag kom nyheten – Ellen DeGeneres gir seg etter den 19 sesongen av det populære TV-programmet «The Ellen DeGeneres Show».

Torsdag snakket hun ut på nyhetsprogrammet «Today» om hvorfor hun velger å forlate programmet og hvordan påstandene om usunt arbeidsmiljø har påvirket beslutningen. Det skriver Variety.

For alt har ikke vært roserødt for programlederen de siste årene – og slutten for TV-programmet skal lenge ha ligget i kortene.

I forkant av sesongen som startet høsten 2020, hentet produsentselskapet Warner Brothers inn et eksternt selskap for å foreta en intern gransking av arbeidsmiljøet på programmet.

– Jeg er en snill person

Granskingen kom i kjølvannet av en større artikkel hos Buzzfeed der tidligere ansatte kom med påstander om usunt arbeidsmiljø med blant annet rasisme og trusler.

Men dette skal ikke ha vært årsaken til at DeGeneres gir seg.

– Hvis det var grunnen til at jeg slutter, ville jeg ikke kommet tilbake dette året, sa hun blant annet til programleder Savannah Guthrie i «Today».

Hun erkjente samtidig:

– Jeg vurderte virkelig ikke å komme tilbake ... fordi det var ødeleggende. Jeg er en snill person. Jeg er en person som like å gjøre folk glade.

I sesongpremieren i fjor valgte DeGeneres å beklage seg til alle ansatte som var negativt berørt av det usunne arbeidsmiljøet.

– Føltes kvinnefiendtlig

I etterkant av beklagelsen sank seertallet til DeGeneres med 43 prosent, ifølge New York Times.

I intervjuet spurte programleder Guthrie DeGeneres om hun følte seg «avlyst» som følge av den store medieoppmerksomheten rundt påstandene og granskingen.

– Jeg følte forsto det virkelig ikke. Jeg forstår det fremdeles ikke. Det var for koordinert og orkestrert. Folk blir mobbet, men for meg varte det i fire måneder på rad.

DeGeneres mener at kvinnefiendtlighet kan ha spilt en rolle i mediedekningen.

– Hvordan kan jeg være et eksempel på styrke, utholdenhet og kraft om jeg ga opp og løper unna.

Hun la til:

– Det er virkelig en av grunnene til at jeg kom tilbake. Jeg jobbet veldig hardt med meg selv. Og jeg må si – om ingen andre sier det – det var veldig interessant fordi jeg er kvinne, det føltes veldig kvinnefiendtlig.