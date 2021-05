CAMPING-SJEF: Leif Einar Lothe, best kjent som «Lothepus». Foto: Paul S. Amundsen / VG

Fikk ikke tømt bobil-dass på Lothepus’ nye camp: Ble bedt om å tømme i elven

Camp Lothepus i Odda har åpnet, men bobil-gjestene støter på et problem.

Publisert: Nå nettopp

Bobilplassen i Odda har stått uten driver og fasiliteter i vinter, men kommunen inngikk nylig driftsavtale med Lothepus. Campingen åpnet torsdag denne uken, men ennå er ikke alt på stell.

På Bobilplassen.no står det at tømmestasjonen er stengt ut mai.

Tiril Bjørkvold fra Asker er ute på sin første lengre tur med bobil. Hun ble lettere opprørt da hun ankom den nye bobilcampingen til Leif Einar «Lothepus» Lothe i Odda fredag.

Et oppdemmet behov for å tømme bobil-toalettet skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort.

TRØBBEL: Tiril Bjørkvold fra Asker fikk ikke tømt bobil-toalettet. Foto: PRIVAT

– Vi fikk beskjed om at tømmeanlegget til det nyåpnede bobilanlegget til Lothepus ikke fungerte ennå. I stedet ble vi rådet til å tømme dassen rett i elven like ved. Men der går grensen for meg. Ikke tale om å tømme toalettinnhold rett i elven, sier Bjørkvold bestemt til VG.

I stedet kjørte de til en annen camping i nærheten for å få tømt.

Lothepus står på sitt

Lothe bekrefter overfor VG at det stemmer at han ga det rådet.

– Kommunen har problemer med kloakkanlegget, så ingen pumper fungerer, forklarer han.

– Så du mener at doene da må tømmes i elvene?

– Ja, det mener jeg. Alt går direkte på sjøen uansett, svarer 51-åringen.

På spørsmål om åpningen av anlegget burde ventet til alt var i orden, svarer Lothepus:

– Kommunen holder på å fikse det. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar. Det er full fart, sier han.

Den tidligere «Farmen» kjendis»-vinneren har ingen betenkeligheter med å be gjestene tømme kloakken ved elvebredden.

– Som jeg sier, alt havner jo langt ut i sjøen. Det ender ikke opp i elven, sier han.

– Dårlig spøk?

Helga Sleire, leder for Bobilforeningen, region vest, tror ikke det hun hører.

– Det må være en dårlig spøk? Å slenge toalettinnholdet i elven, er ikke lov, sier hun og ler.

Sleire hadde selv tenkt til å være med på åpningen av Lothes anlegg torsdag, men så ble det ikke noe av. Hun har så langt ikke blitt kontaktet av gjester som reagerer på den midlertidige tømmeordningen.

– Men det blir jeg sikkert snart, dersom folk ikke får tømt doene sine, sier hun og humrer.

BOBIL I ODDA: Tiril Bjørkvold fra Asker er førstereis med bobil, her på Lothes nye camp. Foto: Privat

Skal rettes opp

Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, sier til VG at han kjenner til at det har vært en feil på tømmestasjonen, som i likhet med området for øvrig eies av kommunen.

– De venter på noen deler, og dette skal rettes opp i 25. mai, sier Haug.

– Men hva synes du om at gjestene blir bedt om å tømme doene sine i elven?

– Det kjenner jeg ikke til, så det er vanskelig å kommentere. Men de må selvfølgelig ikke gjøre det, svarer ordføreren – og legger til at hver enkelt bobilturist er ansvarlig for egen tømming.

Haug råder gjestene til å tømme på fungerende anlegg andre steder enn på selve campingen. Ordføreren presiserer at selve toalettanlegget på Lothes camp skal være i drift, og at også kommunen har toaletter i nær avstand til campingområdet.

– Så det er viktig at disse benyttes, sier han.

ORDFØRER: Roald Aga Haug (Ap), her avbildet i oslo i 2018, tar avstand fra elvetømming. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lothepus har tidligere uttalt seg til nettstedet Bobilverden.no om samme sak.

Der svarte TV-personligheten:

– Kommunens tømmeanlegg er ute av drift ut mai. De driver med en pumpe, men vi skal sørge for at folk får tømt dritten sin.

Planen for Lothepus på sikt er å kunne samle opp mot 140 bobiler på området.