Melodi Grand Prix-Raylee: Streamer suverent mest

Raylees MGP-bidrag «Wild» er et hav foran sine konkurrenter på Spotify før lørdagens finale. Men Ulrikke Brandstorp er odds-favoritten.

Lørdag ettermiddag har «Wild» passert 1,46 millioner streams på Spotify.

Nest mest populære finalist på streamingtjenesten, Rein Alexanders «One Last Time» er oppe i 205.000 og Ulrikkes «Attention» nærmer seg 218.000.

Merk – på grunn av delfinalesystemet er låtene sluppet på forskjellige tidspunkter. Raylee-låten var med i første delfinale 6. januar, og har som sådan en fordel ved å ha vært tilgjengelig for avspilling lenger enn for eksempel Tone Damlis «Hurts Sometimes». Den kom for en uke siden, og har 130.000 avspillinger.

Men selv med dette i betraktning rager Raylee høyt over konkurrentene.

Hos Norsk Tipping er oddsen nede i 1,95 for Brandstorp, som der er den største favoritten foran Rein Alexander og Raylee som begge har 5 i odds.

Hos Eurovision World – som samler odds fra flere bettingselskaper – har Ulrikke Brandstorp nå en vinnersjanse på 40 prosent. De neste på listen, igjen Rein Alexander og Raylee – ligger på henholdsvis 13 og 12 prosent.

I fjor var det for øvrig KEiiNO som ble streamet mest av alle, og vi vet hvordan det gikk. Trioen var også odds-favoritt før den norske finalen i fjor.

Også Ulrikkes konkurrenter lørdag kveld har troen på henne.

I forbindelse med et intervju VG gjorde med Tone Damli sist helg, innrømmet hun hard konkurranse i lørdagens finale:

– Personlig vil jeg nok velge Ulrikke sin låt, både fra det jeg så av henne på scenen sist helg, det var veldig stødig, og at det er en bra låt. Rein Alexander som viking har også en sterk låt i sin genre. Raylee – som er streamet mest. Alt kan skje, sa Tone Damli som presiserte at hun hadde «skikkelig lyst» til å vinne selv.

Brandstorp presenterte sin finale-låt «Attention» i den fjerde delfinalen, der Magnus Bokn gikk seirende ut av delfinalen. Bokn oppdaget dermed en sterk utfordrer til en finaleseier.

– Jeg tror kanskje Ulrikke Brandstorp kan komme til Rotterdam. Hun leverte bare helt sinnssykt bra her i kveld, påpekte han overfor VG etter at han hadde sikret seg finaleplass.

I lørdagens finale er Raylee først ut, mens Rein Alexander synger som nummer sju og Ulrikke Brandstorp som nummer ni av ti.

Publisert: 15.02.20 kl. 18:33

