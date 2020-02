SOVNET INN: Vår folkekjære musiker, Jahn Teigen, sovnet inn mandag kveld. Foto: Frode Hansen

Jahn Teigen: De store høydepunktene

Jahn Teigen, vår folkekjære artist sovnet stille inn mandag kveld på Ystad sykehus. Han ble 70 år gammel.

Siden 70-tallet har Jahn Teigen preget norsk musikk- og underholdningsliv som en av Norges mest folkekjære musikere. Han har gitt ut over 40 album, over 60 singler og spilt i flere band, blant annet Prima Vera.

Han var også sterkt knyttet opp mot Melodi Gran Prix i flere år. Hele tre ganger representerte han Norge i Eurovision Song Contest. I 1978 sang han der med den kjente låta «Mil etter mil».

Flere av hans sanger har preget norsk musikkliv i lang tid. Teigen har nådd våre hjerter med «Optimist», «Det vakreste som fins» og ikke minst «Min første kjærlighet».

Han begynte sin karriere på 60-tallet i forskjellige band. Det hele startet med The Enemies og Red Squaeres, før han turnerte i Israel med bandet Lions of Judea. I 1970 dro han tilbake til Norge og ble med i bandet Popol Ace.

På samme tid fikk han også prøvesynge for det verdensberømte bandet Genesis, men Teigen takket nei. Han ville satse på Popol Ace.

Deretter satte karrieren virkelig fart. I 1974 var han for første gang med på Melodi Grand Prix og kort tid etter startet han crazy-humorbandet Prima Vera med Herodes Falsk og Tom Mathisen. Dette preget store deler av hans liv og virke.

PRIMA TRIO: Jahn Teigens Prima Vera-kolleger Herodes Falsk og Tom Mathisen var senest i sommer i Skåne for å besøke han. Foto: Ida von Hanno Bast

I denne gruppa oppstod både nære bånd og vennskap, blant annet med Herodes Falsk. Etter nyheten om Teigens bortgang forteller han VG om et sterkt kameratskap.

– Vi begynte sammen i 1975. Det var et vennskap først. Vi spilte i forskjellige band, men så fant vi ut at vi passet best sammen. Vi hadde en lang periode hvor vi ikke hadde penger eller noe, bare reiste rundt og bodde på enkle dobbeltrom. Skikkelig kameratskap, sier Falsk.

MELODI GRAND PRIX: Anita Skorgan og Jan Teigen i 1982 med låta «Adieu». Foto: Bo Mathisen

Med 14 Melodi Grand Prix-finaler, og tre seire med påfølgende Eurovision Song Contest-deltagelse, er det få som vil bestride Jahn Teigens posisjon som norsk MGP-legende.

Og i 1982 vant han finalen i Melodi Grand Prix med sin daværende kjæreste Anita Skorgan, med sangen «Adieu», som også kom på niende plass i Eurovision Song Contest. Paret giftet seg i 1984, i all hemmelighet, og fikk samme år datteren Sara Skorgan Teigen. Men bare tre år senere gikk paret hvert til sitt. Tross skilsmissen behold de vennskapet og det musikalske samarbeidet.

På 90-tallet møtte Teigen en tyngre periode og dro dermed til Italia etter invitasjon fra proffsyklisten Dag Erik Pedersen. Der kom han seg på beina igjen og skrev flere låter, blant annet «Gi meg fri», som var en av hans siste store låter.

En musikal basert på Jahn Teigens sanger, «Optimist», har gått med fulle hus på Chateau Neuf i Oslo de siste månedene.

Teigen har også mottatt en rekke priser gjennom sin lange karriere, deriblant Spellemannprisen i 1978 og Spellemanns hederspris både i 1983 og i 2009. Han er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2012 og som medlem av Popol Ace i 2017. I tillegg sang han i musikalen «Which Witch».

Benedicte Adrian forteller om hans rolle der og sier til VG at hun er vemodig over nyheten.

– De siste årene var han så herjet av sykdom rent fysisk at det var vondt å se. Men glimtet i øyet var der. Jahn var jo bøddelen vår fra «Which Witch». Vi hadde han med oss overalt, sier Adrian til VG. Det blir som om sistesiden i en bok lukker igjen, mener hun.

Jahn Teigen er Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

I september fylte Teigen 70 år med å oppsummere sitt liv så langt i en splitter ny låt, «Ikke som alle andre»

Publisert: 25.02.20 kl. 22:38

