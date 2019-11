HØYT TEMPO: Jørgen Nilsen og Helene Olafsen møttes under «Skal vi danse» på TV 2 i 2017. Siden det har de blitt kjærester, gravide og forlovet seg. Foto: Frode Hansen

Gravid Helene Olafsen og kjæresten Jørgen Nilsen setter bryllupet på vent

Det profilerte paret senker tempoet som en konsekvens av at de venter baby. – Barnet får vokse opp litt, sånn at Helene kan drikke champagne når hun gifter seg, røper kjæresten.

For mindre enn 10 minutter siden







Lørdag er det klart for den store «Skal vi danse»-finalen, der Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) og dansepartneren Jørgen Nilsen (29) skal opp mot Aleksander Hetland (36) og Nadya Khamitskaya (36).

VG møtte onsdag begge finaleparene på dansesenteret i Oslo. Fellesnevneren for alle fire er at de gleder seg veldig.

– Vi skal kose oss, beholde roen og levere tre kjempebra danser. Vi skal vise rolig, sterk og moro - de tre følelsesregistrene vi har. Det kommer til å bli en sinnssykt jevn finale med forhåpentligvis seks rågode danser, sier Vasstrand og Nilsen til VG.

Fikk du med deg denne? Helene Olafsen holdt graviditeten hemmelig for programlederkollega Stian Blipp:

Det betyr at fire måneder med intens dansetrening over om bare noen dager.

– Dette er sykt gøy, men det blir nydelig å komme hjem til familien og slappe av også. Jeg gleder meg masse til tiden som kommer, fastslår Vasstrands dansepartner.

Det har skjedd mye i livene til Jørgen Nilsen og kjæresten Helene Olafsen (29) den siste tiden. I september, under innspillingen av «Senkveld» avslørte nemlig Olafsen at hun er gravid. Drøye to måneder senere, i starten av november, kom nyheten om at de to har forlovet seg.

SPENTE FINALISTER: Nadya Khamitskaya, Aleksander Hetland, Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen er de fire som står igjen i finalen av «Skal vi danse» førstkommende lørdag. Foto: Thomas Andreassen

– Det har skjedd mye på kort tid, Jørgen?

– Ja, det har vært et aktivt år. Men det føles helt rett og er veldig koselig. Det er mye fint på alle fronter, egentlig. Forhåpentligvis blir det spennende og gøy å bli pappa. Det blir sikkert litt lite søvn også, men jeg håper barnet sover som en stein de første to årene, sier han med et smil.

– Vet dere kjønn?

– Ja, det gjør vi. Men når jeg tenker meg om har vi vel ikke snakket skikkelig om det.

les også Helene Olafsen med solid inntektshopp - men Blipp tjener mer

– Så det er hemmelig?

– Ja, jeg skal ikke si noe om det helt ennå. Foreløpig kan jeg vel bare si at det kommer et lite troll.

Frieriet, det ble av det tårevåte slaget, innrømmer den 29 år gamle «Skal vi danse»-finalisten.

RØPET GRAVIDNYHET: Det var under innspillingen av «Senkveld» tidligere i høst at Helene Olafsen fortalte at hun venter barn. Foto: Helge Mikalsen

– Det var masse lys! Det var utrolig hyggelig, jeg hørte jo Helene gråte og le om hverandre. Det ble tårer på begge kanter, jeg visste ikke at jeg skulle klare å bli så «våt». Planen var å si noen flere ord, men det kom liksom ikke noe ut. Men jeg hadde tenkt på det lenge, så det var godt å få det gjort.

Paret har ingen intensjon om å gifte seg allerede neste år. Årsaken til det er, ifølge Nilsen, nettopp graviditeten.

les også Helene Olafsen og Jørgen Nilsen er forlovet

– Vi senker tempoet sånn sett. Barnet får komme ut og vokse opp litt, sånn at Helene kan drikke champagne i bryllupet. At hun slipper å amme når hun gifter seg, sier danseren, som forteller at Olafsen så langt er i stormform under graviditeten, men at hun er litt trøtt «her og der».

– Ellers er hun med på det meste og jobber hver dag også. Det imponerer meg veldig.

les også Sjalu Jørgine: – Hadde aldri latt Morten være med i «Skal vi danse»

Jørgine Vasstrand har, i likhet med dansepartneren, måttet sette familien litt til side de siste månedene på grunn av «Skal vi danse». Nå har hun planen klar for hva hun skal gjøre med ektemannen Morten Sundli (29) og barna Milano, Filippa og Sokrates når danseeventyret er over.

les også Helene Olafsen er gravid og lykkelig, men trøtt og kvalm

– Jeg tror det blir en filmkveld med hele familien og litt standard taco, medgir hun.

– Med Skal vi danse-pokalen på bordet, kanskje?

– Helst det, ja, sier «Funkygine» med et smil.

Publisert: 13.11.19 kl. 18:59







Mer om