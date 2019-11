TAR SELVKRITIKK: Kyrre Nakkim, programredaktør i NRK, beklager publiseringen. Her er han på Gullruten i Bergen i mai. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK ytring-sjef: – Jeg har gjort en feilvurdering

Kronikken NRK publiserte tirsdag som kom med skarpe anklager mot Anita Krohn Traaseth, er nå avpublisert for godt.

Bakgrunnen for kronikken med tittelen «Overklassens omsorgssvikt» var en kommentar Traaseth skrev i Aftenposten lørdag, med fem råd til unge kvinner som ønsket å bli ledere. Der rådet hun dem blant annet til å senke kravene for hva som skal gjøres hjemme, være flink til å dele på ansvaret for barna og av og til la barna gå for «lut og kaldt vann».

Tirsdag publiserte NRK Ytring kronikken som var et svar på denne kommentaren. Den var skrevet av spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Eystein Victor Våpenstad med ingressen «Det er skremmende at en kjent næringslivsleder oppfordrer til å svikte egne barn». Våpenstad brukte i kronikken Traaseth «og hennes likemenn- og kvinner» som eksempel på ledere som forsømmer barn.

BESKYLDT: Næringslivsleder og spaltist i Aftenposten, Anita Krohn Traaseth. Her på 100-årsjubileet for Elektroforeningen i 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter å ha fått reaksjoner fra flere hold, avpubliserte NRK kronikken tirsdag kveld. De opplyste da at den skulle redigeres før den ville republiseres, men onsdag kom beskjeden om at kronikken vil forbli avpublisert.

På spørsmål fra VG om hvorfor teksten ikke ble redigert og republisert som varslet, sier redaktør for NRK Ytring Kyrre Nakkim:

– Det har med måten den er bygget opp på. Når man går inn og begynner å redigere og endre, ser man at det ville tatt bort nesten hele kronikken. Han bruker én person som eksempel hele tiden, og da er det lett å få etterlatt et inntrykk av et personangrep. Men i går hadde vi ikke tid til å gå inn i teksten på samme måte.

Til Kampanje sier Traaseth at hun ikke synes det er feil at kronikken ble avpublisert, men påpeker at kvalitetssjekken burde vært gjort på forhånd.

– Hvorfor ble kronikken publisert i første omgang?

– Det var rett og slett en dårlig vurdering som ble gjort. Det bør ikke skje, men det skjedde, sier redaktøren.

Han sier kronikker og meningsytringer følger de samme reglene som andre tekster, og at det gjelder både innlegg produsert internt i NRK og innhold levert av eksterne.

– Det skal gjennom flere ledd. I dette tilfellet slutter det med meg. Jeg har gjort en feilvurdering, medgir han.

Uvanlig med avpublisering

Nakkim opplyser at det er svært sjelden NRK avpubliserer innhold.

– Det er ytterst sjelden. Jeg kan ikke huske at det har skjedd med kronikker. Det har skjedd med nyhetssaker, sier han.

Det siste halvåret har det vært eksempler fra TV og radio der en «Satiriks»-sketsj om jøder og et «Radioresepsjonen»-innslag som var ment som en parodi på rasister, ble fjernet.

Når det gjelder kontakten med Våpenstad, sier Nakkim at de har blitt enige, og understreker at han er velkommen til å skrive en ny kronikk om temaet uten å bruke enkeltpersoner som eksempel.

VG har vært i kontakt med Våpenstad som så langt onsdag ikke har hatt anledning til å svare på om han har planer om å skrive en ny kronikk.

– Hva slags føringer legger NRK Ytring for kronikkforfattere?

– Det er helt vanlig at vi er inne og redigerer tekst, både for å styrke teksten og også sørge for at den er innenfor Vær varsom-plakaten. Men dette gjøres alltid i samarbeid med tekstforfatterne som må godkjenne og være enige i de forslagene vi har. Om de ikke er enige, publiserer vi ikke, sier Nakkim.

Han legger til:

– Vi skal kunne håndtere dette. Vi skal kunne presseplakaten og regelverkene vi har.

